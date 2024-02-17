كيف تُفرّق بين شقاوة الطفل وفرط الحركة؟ إخصائى يوضح (فيديو)

تحدثت هبة إسماعيل إخصائي تعديل السلوك، عن الفرق بين شقاوة الطفل الطبيعية واضطراب فرط الحركة الذي يحتاج للذهاب لإخصائي.

وقالت خلال مداخلة ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن الشقاوة أمر صحي لأي طفل وطفلة، وإن الطفل الهادي أمر يقلق أكثر من الشقاوة، لكن هناك حد لهذه الشقاوة، إذا زاد عنها يكون الطفل معرضا للخطر.

وأردفت: "الطفل لا يستوعب التعليمات المباشرة دون توضيح سبب، لذا لابد تكرار الأمر مرة واثنتين وثلاث للطفل، مع توضيح سبب التوجيه".

ولفت إلى أنه من المهم نزول الحضانة في سن مبكرة، لزيادة التواصل وإخراج طاقته، ومقارنته بالأطفال حوله، أو مع إخوته، فإن كان أعلى منهم في الحركة، وغير قابل للسيطرة، لابد من التوجه لإخصائي للتأكد هل الطفل يعاني من فرط حركة ولا شقي بزيادة.