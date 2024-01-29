مأساة الصباح.. إليك أسباب معاناة مصابي فرط الحركة من تشتت الانتباه

يعاني الأشخاص المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في الصباح.

ويعاني الأشخاص المصابون باضطراب نقص الانتباه أو فرط النشاط، والمعروف باسم اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، من نقص الانتباه وفرط النشاط والاندفاع.

كما أنهم يواجهون وقتًا عصيبًا في الصباح لأنهم يشعرون بالإرهاق الشديد، حيث كتبت المعالجة ميريديث: "يعاني العديد من المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في الصباح لعدة أسباب. لن نصل جميعًا إلى النقطة التي نقفز فيها من السرير كل يوم بسلوك رائع، لكن يمكننا القيام بتحولات صغيرة لتهدئة الفوضى".

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يعانون في الصباح.

(الأشخاص الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، المعروف أيضًا باسم اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، يعانون من نقص الانتباه وفرط النشاط والاندفاع. كما أنهم يواجهون وقتًا عصيبًا في الصباح لأنهم يشعرون "يعاني العديد من المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في الصباح لعدة أسباب لن نصل جميعًا إلى النقطة التي نقفز فيها من السرير كل يوم بسلوك رائع، لكن يمكننا القيام بتحولات صغيرة لتهدئة الفوضى."

أسباب تشتت الانتباه

مع وجود الكثير من المهام المنتظمة التي يتعين عليهم إكمالها، قد يشعرون بعدم الاهتمام ببدء اليوم بشكل صحيح.

قد يجعلهم شلل اتخاذ القرار يواجهون صعوبة في النهوض من السرير - فالشعور بالإرهاق يمكن أن يجعل الأمور أسوأ.

يعاني المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أيضًا من فرط التركيز في الليل، مما قد يؤثر على جدول نومهم ويجعلهم يشعرون بالتعب في صباح اليوم التالي.

يمكن لمتلازمة مرحلة النوم المتأخرة أن تدمر دورة النوم والاستيقاظ للشخص المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ما يجعلهم يشعرون بالتعب والإرهاق في الصباح.