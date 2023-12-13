تقارير دولية: استخدام القوة العسكرية للحوثيين ضد إسرائيل يهدف لصرف الانتباه عن تحدياتهم الداخلية

أكد تقرير لـ"مجموعة الأزمات الدولية"، الأربعاء، أن استخدام القوة العسكرية ضد إسرائيل يساعد الحوثيين على تجنب التحديات على الجبهة الداخلية في اليمن.

وكانت الضربة الحوثية على ناقلة نرويجية، الإثنين، "أحدث استعراض للقوة العسكرية لجماعة الحوثي"، على هامش حرب إسرائيل على غزة، وقد رأى المحللون أن الحوثيين بعد أن كانوا مجموعة قبلية متوترة، أصبحت لديها "تطلعات أعلى"، خاصة أن هجماتها ضد إسرائيل نالت إعجاب البعض.

وقال أحمد ناجي، أحد كبار محللي الشئون اليمنية في "مجموعة الأزمات الدولية" إنه مع انتقال الحرب الأهلية في اليمن إلى مرحلة جديدة، فإن الحوثيين يواجهون ضغوطا من الناس الذين يطالبون بالخدمات العامة الأساسية أو دفع رواتبهم التي تأخرت طويلا كموظفين حكوميين، وذلك وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

وأشار ناجي إلى إنه على الرغم من أن هذا ليس السبب الوحيد وراء هجماتهم، إلا أن "هذا هو المخرج من تلك المعضلة".

وقال إن الرسالة الآن هي في الأساس "لا تتحدث عن أي شيء، لأننا في حرب"، مشيرا إلى أن الناس يشعرون بسعادة غامرة عندما يعلمون أن ضرب إسرائيل يأتي من اليمن، وسرعان ما يبدأون في "الحديث عن الحوثيين ومدى شجاعتهم"، مشيرا إلى أنه "لطالما كان دعم القضية الفلسطينية والعداء تجاه إسرائيل إحدى ركائز خطاب الحوثيين. "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل" هو شعار الجماعة".

وشهدت أنشطة الحوثيين البحرية ارتفاعًا منذ العداون الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر وقالت الحركة إن أي سفينة تتجه إلى إسرائيل هي "هدف مشروع".

وأمس الثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي مسئوليتها عن استهداف سفينة تابعة للنرويج بصاروخ بحري، وزعمت أنها كانت محملة بالنفط وأنها كانت "في طريقها إلى إسرائيل".

البنتاجون يضع الهجمات الحوثية بالبحر الأحمر على محمل الجد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنها تأخذ الوضع في البحر الأحمر "على محمل الجد" بعد أن أطلق الحوثيون صاروخ كروز على السفينة إستريندا التجارية، التي ترفع العلم النرويجي.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، بات رايدر، في مؤتمر صحفي: "التصرفات التي رأيناها تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وهي خطيرة، ومن الواضح أنها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وبالتالي فهذه مشكلة دولية تتطلب حلا دوليا".

كما وصف إيلون ليفي، المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، الحوثيين بأنهم وكلاء لإيران "يمتلكون وعيًا ذاتيًا كأشرار الرسوم المتحركة"، مشددا على أن هجماتهم "تهديد واضح ليس فقط لإسرائيل، ولكن أيضًا للسلام الدولي والأمن الدوليين".