أمريكا: إيران متورطة فى هجمات الحوثيين على إسرائيل

قال جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الحرس الثوري الإيراني متورط في تخطيط وتنفيذ والسماح بشن هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة على إسرائيل وسفن شحن في البحر الأحمر.

وأوضح فاينر أمام منتدى "آسبن الأمني": "نعتقد أنهم متورطون في تنفيذ هذه الهجمات والتخطيط لها، وشنها، والسماح بها، ويدعمونها في نهاية المطاف".

وتوعد الحوثيون في اليمن، أخيرًا، باستهداف السفن التي ترفع علم إسرائيل والسفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية، وذلك "نجدة للمظلومين في غزة"، وفق وصفهم.