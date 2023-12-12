الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال الإسرائيلى يحرك السفينة الحربية ساعر 6 للبحر الأحمر للرد على الحوثيين

جريدة الدستور

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أنه لأول مرة سفينة حربية من طراز "ساعر 6" أبحرت إلى البحر الأحمر.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن السفينة الحربية "ساعر 6" أبحرت إلى البحر الأحمر للرد على تهديدات الحوثيين.

في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في أهدافها المتمثلة في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، واستعادة المحتجزين لدى الحركة الفلسطينية، لكنه أشار إلى أن الحليفتين تختلفان بشأن المرحلة اللاحقة للحرب في غزة.

وأعلن "نتنياهو" عن رفضه مجددا تأييد عودة السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب، بقيادة الرئيس محمود عباس، لحكم غزة. وقال، في بيان، إن غزة "لن تكون حماسستان ولا فتحستان".. وفتح هي الحركة التي ينتمي إليها عباس.

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جيش الاحتلال الإسرائيلى يحرك السفينة الحربية ساعر 6 للبحر الأحمر للرد على الحوثيين

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