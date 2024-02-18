الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأونروا: قرار وقف التمويل اتخذ بسبب ادعاءات إسرائيلية لم يثبت صحتها

الأونروا
الأونروا

قال كاظم أبوخلف، متحدث باسم الأونروا، إن المشهد في قطاع غزة قاتل، لافتًا إلى أن بعض الدول قدم إسهامات للوكالة، لكن القسط الأكبر توقف، وإذا استمر وقف تمويل الوكالة سيكون من الصعوبة تقديم خدماتنا خلال أبريل المقبل. 

وأضاف، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن قرار وقف التمويل متعجل واتخذ بسبب ادعاءات إسرائيلية لم يثبت صحتها بعد.

ولفت إلى أن الوكالة تستطيع التعامل مع 200 شاحنة من المساعدات في اليوم الواحد، لكن ما يدخل 89 شاحنة، وهناك تعقيدات عسكرية من جانب إسرائيل في غزة وخصوصا خان يونس.

وأردف أن هناك عمليات نزوح مستمرة في مناطق عديدة بقطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، والبعض ينزح للمرة الثامنة ويأخذ المخاطرة ويتجه نحو الشمال بعد الحديث عن عملية عسكرية في رفح.

ولفت إلى أن 160 عاملًا من الوكالة سقطوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

الأونروا ابريل قرار وقف التمويل ادعاءات إسرائيلية رفح

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