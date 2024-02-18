الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نتنياهو: نأمل فى تحقيق اتفاق قريبا لتحرير عدد أكبر من المحتجزين فى غزة

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهم نجحوا حتى الآن في تحرير 110 من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، كما لفت إلى أن  الجنود الإسرائيليين في الأنفاق في غزة يدمرون البنية التحتية.

 

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنهم مستمرون حتى تحرير المحتجزين سواء بعملية عسكرية أو بمفاوضات شاقة.

 

ولفت إلى أن قطر يمكن أن تضغط على حماس أكثر من أي طرف آخر، لأنها تستضيف قادة حماس.

 

وختم: "نأمل في تحقيق اتفاق قريبا لتحرير عدد أكبر من المحتجزين، وملتزمون بتحقيق الانتصار الشامل في غزة".

نتنياهو المحتجزين الإسرائيليين غزة لقاهرة الإخبارية حماس

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