جولة داخل معرض "أطياف متفردة" وحكايات الأبطال من النساء عبر التاريخ

أجرى برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي إم سي"، جولة داخل معرض "أطياف متفردة"، وهو معرض يجسد حكايات لسيدات من التاريخ في لوحات فنية، ويتحدث عن حكايات الأبطال من النساء.

قالت الدكتورة هند الفلافلي أستاذ بكلية الفنون الجميلة، إن المعرض يضم عددا كبيرا من الفنانين، أساليبهم مختلفة، كل منهم له بصمة مختلفة، واللوحات تتحدث عن التواصل بين آدم وحواء، وأنه بالرغم من الصراعات بين الجنسين، لكن هناك خط واصل بينهم، وهذا الخيط تتبعه قدرة إلهية، وإذا لم توجد قدرة إلهية يتلاشى الخيط.

من ناحيتها، قالت الدكتورة إيمان أسامة الفنانة التشكيلية، إنها تشارك في المعرض بمجموعة أعمال تسمى "ياسمين الشرق"، واستخدمت فيها الرسم بالحبر الشيني على اللوحات، وكل هذه الأعمال تتحدث عن رؤية تسجيلية شاملة وجديدة لإعادة تصور شكل المرأة بعد ما قدمه المستشرقين.، من خلال وجهة نظر حديثة، ورموز خاصة بها.

وشارك الدكتور عادل ثروت أستاذ ورئيس قسم التصوير بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، في المعرض بـ3 أعمال عن المرأة والثور والعروسة الشعبية وهي تمثل مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية تندرج تحت هذا المسمى، وأ،ضح أن المرأة كانت دائما هي الحافظة لتراث القبيلة، وهي الناقل للحكايات الشعبية.