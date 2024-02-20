مطالب بإقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في الصين والهند

قال محمد عثمان، رئيس لجنة السياحة الثقافية بالإقصر، إن هناك مطالب بإقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في كلا من الصين والهند.

أوضح عثمان في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عددا من المسؤولين طالبوا بإقامة المعرض في الدولتين بعد أن أصبحتا ضمن قوائم الدول المهتمة بالسياحة الثقافية، خصوصا أن دول جنوب وشرق أسيا تحتل المرتبة الأولى بقائمة الدول المصدرة للسياحة الثقافية لهذا الموسم.

أضاف أن هناك مطالب جديدة بمد إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" المقام حاليا في المتحف الأسترالي، محطته الرابعة خلال شهر نوفمبر الحالي حتى ديسمبر المقبل.

وأكد عثمان أن هذا المعرض ساهم بشكل كبير في تنشيط الحركة السياحة خاصة السياحة الثقافية، والإشغالات السياحية بفنادق الأقصر تترجم ذلك.

وطلب عثمان من المسؤولين ضرورة الاستفادة من إقامة تلك المعارض في مختلف دول العالم، حيث تعد حملات ترويجية مباشرة لمصر، مع ضرورة توفير أو تدشين برامج سياحية تتميز بوجود خطوط طيران مباشرة وغير مباشرة وطيران شارتر، لتوفير وسائل تنقل لمختلف الفئات.

معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"

معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" كان قد بدأ رحلته خارج مصر في أولى محطاته في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن، ثم محطته الثانية في أغسطس 2022 بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم محطته الثالثة في أبريل 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويضم المعرض في رحلته بمدينة سيدني الأسترالية 182 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك "رمسيس الثاني"، وبعض القطع الأثرية الأخرى من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، بالإضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية تُبرزبعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل، والحلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

