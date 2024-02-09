الجمعة 09 فبراير 2024
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مصر

"تسويق السياحة الثقافية": معدلات جيدة في الحركة الوافدة إلى الأقصر وأسوان

السياحة الثقافية
السياحة الثقافية

قال الخبير السياحي محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان تشهد معدلات جيدة في هذا الوقت من العام.

أضاف عثمان، اليوم، أن هناك طلبا كبيرا على عودة رحلات الطيران العارض "الشارتر" ابتداء من أواخر شهر مارس المقبل، مشيرا إلى أن مصر نجحت في المحافظة على رحلات "الشارتر" بصورة طيبة.

أوضح أن معرض "الفيتور" السياحي - الذي أقيم بالعاصمة الإسبانية مدريد نهاية الشهر الماضي - شهد إقبالا كبيرا من الإسبان، ونجح في جذب اهتمام السائحين وزيادة رغبتهم في زيارة مصر. 

وشدد على أن هناك طلبا متزايدا من السائحين الإسبانيين لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة، حيث ساهمت الاكتشافات المصرية الجديدة في زيادة رغبة شركات السياحة الإسبانية بتنظيم المزيد من الرحلات إلى مصر. 

اهتمام من السائح الروسي بالسياحة الثقافية في الأقصر وأسوان

كما أكد على وجود اهتمام من السائح الروسي بالسياحة الثقافية في الأقصر وأسوان، عكس ما كان متوقعا في الماضي باهتمامه بالسياحة الشاطئية والترفيهية فقط.

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وأوضح الخبير السياحي محمد عثمان، أن السياحة الروسية رقم مهم جدا يجب المحافظة عليه، خاصة وأن السائح الروسي هو سائح عالي الإنفاق مثل السائح الأوروبي.

تسويق السياحة الثقافية الحركة السياحية الوافدة الأقصر وأسوان الشارتر الفيتور

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