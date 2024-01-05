الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معرض رمسيس وذهب الفراعنة بأستراليا يشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا

معرض رمسيس
معرض رمسيس

استمرارًا للنجاح الكبير الذي يشهده معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" منذ افتتاحه في نوفمبر الماضي في محطته الرابعة بمتحف أستراليا بمدينة سيدني، حقق المعرض إقبالًا جماهيريًا كبيرًا بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية حيث نفدت جميع تذاكر شهر يناير.

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشيرًا إلى حرص المواطنين في أستراليا بصفة عامة وسيدني بصفة خاصة على زيارة المعرض منذ اليوم الأول من افتتاحه، الأمر الذي يُنبئ بنجاح المعرض وأن يحقق رقمًا قياسيًا للزائرين، حيث حقق نسبة هائلة من بيع التذاكر خلال شهرين فقط.

جدير بالذكر أن معرض رمسيس وذهب الفراعنة تم افتتاحه رسميًا بمحطته الرابعة في مدينة سيدني في نوفمبر الماضي في احتفالية كبري وسط اهتمام بالغ، وبحضور أكثر من 500 مدعو من كبار الشخصيات العامة والحكومية ومتخصصي علم الآثار في أستراليا والمؤثرين والمدونين.

ويضم المعرض 182 قطعة أثرية من بينها تابوت الملك رمسيس الثاني من مقتنيات المتحف القومي للحضارة المصرية، الذي انضم للمعرض في محطته الثالثة بباريس.

معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" 

تضم القطع المعروضة بالمعرض العديد من القطع من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك "رمسيس الثاني"، ومن مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، بالإضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية تُبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر من خلال مجموعة من التماثيل، والحلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

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"السياحة الثقافية": "رمسيس وذهب الفراعنة" سيجذب السائح الأسترالى إلى مصر

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السياحة: نفاد تذاكر شهر نوفمبر لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة بمدينة سيدنى

بدأ معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" رحلته خارج مصر في أولى محطاته في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن، ثم محطته الثانية في أغسطس 2022 بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم محطته الثالثة في أبريل 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس حيث حقق بها 817 ألف زائر.

رمسيس وذهب الفراعنة اقبالا جماهيريا كبيرا بمدينة سيدني مصطفى وزيرى ذهب الفراعنة

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"السياحة الثقافية": "رمسيس وذهب الفراعنة" سيجذب السائح الأسترالى إلى مصر

السياحة: نفاد تذاكر شهر نوفمبر لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة بمدينة سيدنى

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