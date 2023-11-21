الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السياحة: نفاد تذاكر شهر نوفمبر لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة بمدينة سيدنى

رمسيس وذهب الفراعنة
رمسيس وذهب الفراعنة

حقق المعرض الأثري "رمسيس وذهب الفراعنة" نجاحًا كبيرًا في محطته الرابعة بمتحف أستراليا بمدينة سيدني، حيث تم بيع جميع التذاكر الخاصة بشهر نوفمبر، كما تم بيع 110 آلاف تذكرة حتى الآن.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح المعرض رسميًا في 16 نوفمبر الجاري، وشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا منذ الساعات الأولى لافتتاحه للجمهور يوم 18 نوفمبر الجاري.

وقد شهد الافتتاح الرسمي للمعرض الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ووفد من وزارة السياحة والآثار، وJohn graham وزير الفنون والموسيقى والسياحة والأعمال بأستراليا، ود. كيم ماكاي مديرة متحف أستراليا، والسفير محمد خيري القنصل العام لمصر بمدينة سيدني بأستراليا، وأكثر من 500 مدعو من كبار الشخصيات العامة والحكومية وأعضاء مجلس أمناء المتحف وعدد من علماء الآثار ومتخصصي السياحة بأستراليا وعميد الجالية المصرية في أستراليا، بالإضافة إلى عدد من المؤثرين والمدونين والمشاهير من رجال الفن والموسيقي بأستراليا.

وزير السياحة ووزير التجارة السعودية يناقشان تعزيز التعاون المشترك

 

 

 

txt

المتحف المصري بالتحرير يحتفل بالذكرى ال 121 على افتتاحه

مقتنيات المتحف المصري

يضم المعرض 182 قطعة أثرية من مقتنيات من عصر الملك "رمسيس الثاني"، وتابوت الملك الذي تم نقله في موكب مهيب مع المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية. كما يضم المعرض أيضًا بعض القطع الأثرية الأخرى من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، بالإضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية تُبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل، والحلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

بدأ معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" رحلته خارج مصر في أولى محطاته في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن، ثم محطته الثانية في أغسطس 2022 بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم محطته الثالثة في أبريل 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث حقق بها 817 ألف زائر.

السياحة الفراعنة رمسيس وذهب الفراعنة استراليا بمدينة سيدني المعرض الأثري مصطفي وزيري الأمين الأعلى للآثار وزارة السياحة والآثار

مواد متعلقة

المتحف الأسترالي يحتضن معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" وسط إقبال غير مسبوق

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رموها في غرفة صرف صحي.. تفاصيل قتل سيدة وعشيقها ابنتها قبل محاكمتهما

"الدفاع العراقية" ترسل طائرة مساعدات غذائية للعريش تمهيدًا لدخولها لقطاع غزة

عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: مدفعية الاحتلال تدك عددًا من القطاعات فى غزة (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": "حزب الله" يعلن استهداف منزل لجنود الاحتلال بمستوطنة المطلة

وزارة الاقتصاد الفلسطينية: الاحتلال أغلق 255 منشأة اقتصادية بحوارة منذ بدء العدوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه