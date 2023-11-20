الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة ووزير التجارة السعودية يناقشان تعزيز التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، ووفدًا من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين، بحضور السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية في مصر، وذلك في إطار اللقاءات الوزارية التي يتم عقدها خلال منتدى الأعمال السعودي المصري الذي يعقد، على مدار اليوم، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية.

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وقد شارك في حضور اللقاء غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، وبندر العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري.

وقد استهل  أحمد عيسى اللقاء بالترحيب بوزير التجارة السعودي والوفد المرافق في بلدهم الثاني مصر، مشيرًا إلى العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والسعودية وأوجه التعاون المختلفة بين البلدين في العديد من المجالات ومن بينها مجال السياحة، لافتًا إلى لقاءاته العديدة التي عقدها منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار مع أحمد الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية لبحث سبل تعزيزالتعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة.

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نائب وزير السياحة تشارك فى احتفالية إحدى سلاسل الفنادق العالمية

تمكين القطاع الخاص

واستعرض الوزير مستهدفات وخطة الدولة المصرية لتحقيق النمو في صناعة السياحة في مصر بحيث يتراوح معدلاته ما بين 25%- 30% سنويًا والوصول إلى تحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وحرصها على زيادة مشاركة وتمكين القطاع الخاص الذي يقود هذه الصناعة.

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وأشار إلى دور وزارة السياحة والآثار باعتبارها منظمًا ورقيبًا ومرخصًا للأنشطة داخل الصناعة، وحرصها على التأكد من جودة كل الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كل معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والتأكد من تلقي السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

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وأشار أحمد عيسى إلى النمو الذي حققته الصناعة في مصر هذا العام، مشيرًا إلى ارتفاع متوسط حجم الإشغالات الفندقية في مصر، حيث تشهد الآن أعلى مستوياتها وهو ما انعكس أيضًا على ارتفاع متوسط سعر الإقامة بالغرفة الفندقية بها هذا العام، حيث يعتبر أعلى عام في تاريخ مصر وأعلى من عام 2019 الذي يعد عام الذروة.

وتحدث أيضًا عما حققته معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري وتركيبة السائحين الوافدين إليها من الأسواق السياحية المختلفة ولا سيما من السوق السعودية التي جاءت ضمن الدول الخمس الأوائل المصدرة للحركة خلال هذه الفترة.

كما تحدث عن تركيز وتوجيه ميزانيات وموارد التسويق في مصر إلى 18 دولة تم الاستقرار عليهم كأسواق سياحية مستهدفة، وكذلك تغيير سياسات التسويق من خلال التركيز على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي الرحلات وشركات طيران وخاصة في تنفيذ الحملات الترويجية وبرامج التسويق المشترك، بالإضافة إلى التوجه لتحسين مكونات جانب العرض في المقصد السياحي المصري، بدلًا من التركيز على تحفيز جانب الطلب على المنتج السياحي المصري. 

واستعرض أحمد عيسى أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية، والتي جاءت لتحسين جانب العرض وترتكز على إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر، ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وكذلك زيادة أعداد الغرف الفندقية بها، مشيرًا إلى أن مصر كان بها 212 ألف غرفة فندقية فقط حتى العام الماضي، وأنه بنهاية عام 2024 من المتوقع أن تصل أعداد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة، حيث إن هناك 25 ألف غرفة من المتوقع افتتاحها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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