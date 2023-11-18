نائب وزير السياحة: تطوير غرب مدينة العلمين إضافة قوية للساحل الشمالى

اعتمدت الدولة مؤخرًا المخطط العام لمشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة، حيث أكد الدكنور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية هذا المشروع الحضاري لكونه يعزز عناصر القيمة المضافة التي تتميز بها مدينة العلمين الجديدة، من خلال موقعها المُميز، ومقوماتها الطبيعية الساحرة، بهدف تحقيق مبدأ الاستدامة بتوفير فرص حقيقية للاستثمار، لتتوافر بالمدينة أنشطة اقتصادية وسياحية متنوعة.

من جانبها قالت غادة شلبى، نائب وزير السياحة لشئون السياحة، إن اعتماد الدولة للمخطط العام لمشروع تطوير الواجهة السياحية بمنطقة غرب مدينة العلمين، سيمثل إضافة قوية للمنطقة، خاصة أن العلمين الجديدة مدينة واعدة ومتكاملة الخدمات.

وأشارت "شلبى" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن إقامة وتشييد المزيد من الغرف السياحية والفندقية ستخدم منطقة الساحل الشمالى بالكامل، خاصة أن المستهدف من مخطط التطوير لغرب مدينة العلمين الجديدة أن يشمل على بناء ما يقرب من 30 ألف وحدة سكنية وفندقية ما بين إسكان فندقى وفنادق، الأمر الذى سيزيد من أعداد الغرف الفندقية لتكون مدينة العلمين الجديدة مدينة سياحية متكاملة على غرار مدينة شرم الشيخ ومنتجعات الغردقة المختلفة.

وأضافت "شلبى" أن المستهدف من أعمال التطوير فى منطقة غرب مدينة العلمين الجديدة جعلها جاذبة للسائحين من مختلف الجنسيات طوال العام، ولا يقتصر الأمر على 3 أشهر الصيف فقط، وسيكون مقصدًا سياحيًا مستدامًا وخاصة أن مدينة العلمين تمتلك كافة المقومات التى تجعلها.

وكشفت عن أن تطوير الجزء الغربى من مدينة العلمين الجديدة بعد تطويرها من المتوقع لها أن تجذب نحو 3 ملايين سائح سنويًا، كما أنه سيجذب العديد من المستثمرين بالخارج نظرًا للموقع المتميز للشريط الساحلى الممتد لنحو 6 كيلو مترات.