كيف تخطط الدولة لتطوير الواجهة السياحية غرب العلمين الجديدة؟

تسعى الحكومة المصرية إلى الاستمرار في تنمية مدينة العلمين الجديدة من خلال التركيز على جعلها تحقق مبدأ الاستدامة لتكون مدينة حيوية ومقصدًا سياحيًا وثقافيًا عالميًا جاذبًا، وكذا تمتعها بمزايا إيكولوجية.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن بدء تنفيذ مشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة، ليستهدف المشروع تحويل المنطقة لمنطقة جذب سياحية على مدار العام والاستفادة بما بها من مقومات، وما شهدته من أحداث تاريخية على مر العصور.

ويسعى المشروع لتوفير فرص عمل بها في شتى المجالات، لخلق اقتصاد ناجح مستدام، مع تطبيق مبادئ جودة الحياة، وتوفير مناطق خضراء شاسعة، بما يضمن لمدينة العلمين الجديدة جدول أنشطة دائم على مدار العام.

ويستهدف المخطط العام التنفيذ على مساحة تصل إلى نحو 10.5 مليون م2، حيث ستصل مساحة المباني لنحو 5 ملايين متر مربع، ومن المخطط أن يتضمن المشروع 6600 وحدة سكنية، ليستوعب قرابة 30 ألف قاطن، بالإضافة إلى 18 ألف غرفة فندقية، و10800 وحدة إسكان فندقي، كما سيشمل عدة قطاعات أولها منطقة المارينا الغربية، والتي ستضم فنادق سياحية، ومتحف العلمين المفتوح، وساحة الفنون، ومنتجعًا استشفائيًا سياحيًا عالميًا، والممشى الثقافي، وسوق مارينا العلمين التراثي، وحديقة عامة، وثانيها وجهة العلمين السياحية.

مشروع ترفيهي سياحي متكامل

كما يتضمن المشروع بناء منتجعات سياحية، وفيلات سكنية فاخرة، ونادي الشاطئ السياحي، والمطعم العائم، وساحة الفنون الموسيقية، إضافة إلى شريط تجاري ذى طابع معماري مميز، ومنطقة متعددة الاستعمالات، وثالثها المركز الترفيهي، الذي من المخطط أن يضم فنادق العلمين وفنادق البوتيك، والممشى التراثي الترفيهي، والمسرح المكشوف، والساحة والملاهي الترفيهية، وحديقة العلمين التراثية، ومول العلمين التجاري.

وحول مخطط المشروع فيسعى لتحقيق تنمية صحية من خلال توفير مناطق ترفيهية على مسافة 400 متر سير من التجمعات الفندقية، إلى جانب توفير مساحات مفتوحة ومناطق عامة خضراء، يمكن للجميع الوصول إليها بسهولة، كما يعمل المخطط على تحقيق أوجه التنمية المستدامة، من خلال الحفاظ على العناصر الطبيعية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وكان قد وجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة البدء في تنفيذ أعمال الطرق والمرافق المختلفة، التي يتضمنها المخطط، وذلك بما يسمح بجاهزية تنفيذ مختلف مكونات هذا المشروع الطموح.

المشروع يحقق نقلة نوعية لمدينة العلمين الجديدة

وأكد هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، أن المشروع يحقق نقلة نوعية لمدينة العلمين الجديدة ويتضمن العديد من الأهداف منها إقامة العديد من المنتجعات السياحية والفنادق، التي ستتيح غرفًا وشققًا فندقية، هذا إلى جانب تنفيذ مول تجاري، ومناطق متعددة الاستخدامات ما بين تجارية وإدارية، فضلًا عن إقامة مجموعة من الحدائق والمتنزهات، والنوادي الاجتماعية، وغيرها من الأنشطة والخدمات التي تحول مدينة العلمين لتصبح مقصدًا سياحيًا طوال العام.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ“الدستور” أن منطقة العلمين الجديدة لديها العديد من المقومات والامكانيات التي تؤلها لتصبح مدينة سياحية عالمية، ولهذا السبب تهتم الحكومة بتطويرها وإقامة مزيد من المنشآت الفندقية والسياحية في هذه المنطقة.

استخدام مصادر الطاقة المتجددة

وأوضح أن كل هذه المشروعات تعتمد على التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، من أجل الحفاظ على البيئة والمساهمة في تنمية الطبيعة الخلابة بها، مؤكدًا أن المخطط شمل أيضًا استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الإلكترونية والمباني الذكية وكل هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة.