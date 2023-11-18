السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المتحف الأسترالي يحتضن معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" وسط إقبال غير مسبوق

تمثال رمسيس
تمثال رمسيس

يستضيف المتحف الأسترالي في سيدني، الأسبوع الجاري، المعرض المصري الشهير "رمسيس وذهب الفراعنة"، حيث سيعرض توابيت وتماسيح محنطة وتابوتًا ملكيًا وكنوز مصرية فريدة، وفق صحيفة “الجارديان”.

تفاصيل معرض رمسيس وذهب الفراعنة في سيدني

وكتبت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن مديرو المتاحف في جميع أنحاء العالم يرون أن أكبر سببين لإرضاء الجماهير لتحطيم الأرقام القياسية في شباك التذاكر هما الديناصورات والمومياوات.

وتابعت: “بالتالي، عندما خرج المتحف الأسترالي من أزمة كوفيد-19، لجأ إلى كائنات طباشيرية لإغراء العائلات بالخروج من حالة الإغلاق وخلال موسمه القصير الذي يمتد لأربعة أشهر في عام 2021، باع  معرض  Tyrannosaurs: Meet the Family أكثر من 100000 تذكرة”.

وبالنسبة لمعرض “رمسيس وذهب الفراعنة” سوف يتم عرضه في اقدم  متحف في أستراليا، وقد تم بالفعل بيع أكثر من 100.000 تذكرة مسبقًا، ومن المقرر ان يتم افتتاحه اليوم السبت.

وكشفت الجارديان ان  المعرض المتنقل يعتبر بمثابة انقلاب كبير للمتحف الأسترالي، حيث تم نقل أكثر من 180 قطعة أثرية، بما في ذلك توابيت عمرها 3000 عام، وتمثال عملاق، وزخارف جنائزية رائعة، ونمس وتماسيح محنطة، ومجموعة نفيسة من كنوز الذهب والأحجار الكريمة، من مصر إلى سيدني عبر باريس.

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بمشاركة 500 شخصية عامة افتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة رسميًا بمتحف أستراليا

التابوت الملكي لرمسيس الكبير 

وأوضحت الجارديان أن جوهرة الإكليل هي التابوت الملكي لرمسيس الكبير الذي يعود إلى الأسرة التاسعة عشرة والذي يبلغ ارتفاعه 1.85 مترًا، والذي تم اكتشافه في وادي الملوك بالأقصر عام 1881 ولم يتم عرضه علنًا خارج مصر حتى هذا العام.

وتابعت الجارديان أنه على الرغم من أن القطع التي تم جمعها لا تقدر بثمن، فإن المعرض يأتي مع بوليصة تأمين بقيمة 2.4 مليار دولار، بتمويل من شركة التكنولوجيا العالمية NEON.

ومن جهته، قال  تروي كولينز، نائب الرئيس التنفيذي لمعارض التراث العالمي التابعة لشركة NEON في حفل الإطلاق الإعلامي للمعرض في المتحف الأسترالي يوم الخميس إن إقامة معرض مثل هذا يتطلب قدرًا كبيرًا من المال، كما يمكنك أن تتخيل، ونحن المنتجون، ونحن المصممون، ونحن أيضًا المشغلون، لذلك نحن مسؤولون عن نقل المعرض، وتركيبه، وصيانته، وحماية الأشياء في جميع الأوقات".

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الاتحاد العام للمصريين في استراليا يشارك في افتتاح معرض رمسيس الثاني في سيدني

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