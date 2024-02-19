الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدًا أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من البلاد

أمطار
أمطار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا، الثلاثاء، طقسًا دافئًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن غدا، الثلاثاء، سوف يشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

ومتوقع غدا أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.
 

"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء: القاهرة: العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية: العظمى 19 والصغرى 11، ومطروح: العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج: العظمى 22 درجة والصغرى 09، وقنا: العظمى 23 درجة والصغرى 11، وأسوان: العظمى 24 درجة والصغرى 11.

كانت قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس من الأحد 18 فبراير 2024 إلى السبت 24 فبراير 2024، حيث يسود خلال هذه الفترة طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتشهد هذه الفترة شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- متوقع اليوم الإثنين أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تكون خفيفة على جنوب الوجه البحرى، قد تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

- متوقع الثلاثاء أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- من المتوقع أيام الخميس والجمعة والسبت نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

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