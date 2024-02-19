لجنة السياحة الثقافية بالأقصر: المدينة تشهد زيادة فى حركة التدفقات السياحية

كشف محمد عثمان، رئيس لجنة السياحة الثقافية في الأقصر، عن أن المدينة لا تزال تشهد زيادة في حركة التدفقات السياحية من مختلف الجنسيات، خاصة راغبي السياحة الثقافية ورواد المدينة ومحبي الأقصر.

وأكد عثمان، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأقصر تدخل لأول مرة قائمة سياحة المؤتمرات هذا العام، حيث يتم تنظيم 48 مؤتمرًا تعقد في الأقصر هذا العام، بين مؤتمر محلي ودولي.

وأضاف أن سياح جنوب شرق آسيا، مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية، يتصدرون الإشغالات الفندقية في الأقصر هذا العام.

وأشار إلى أن هناك زيادة في نسب الإشغالات الفندقية تصل إلى 32% عن العام الماضي، وفقًا لوحدة قياس الرأي بجريدة "ديلي ميل" البريطانية، التي أكدت في تقريرها أن مصر من أفضل 5 وجهات سياحية حول العالم.

وأضاف "عثمان" أن ارتفاع نسب الإشغالات نتيجة للحملات الترويجية التي أطلقتها هيئة التنشيط السياحي، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض السياحية الدولية، ودون شك الافتتاحات والاكتشافات الأثرية التي قام بها قطاع الآثار على مدار العام الماضي، وتم الترويج لها بشكل جيد عبر وسائل الإعلام العربية والعالمية، وهذا يعتبر ضمن أهم الحملات الترويجية لمصر، والتي ساهمت بشكل مباشر على الحفاظ على حصة مصر السياحية، خاصة السياحة الثقافية، خلال الموسم الشتوي الجاري.

وأكد "عثمان" أن مدينة الأقصر تشهد تنوعًا غير مسبوق من الجنسيات المختلفة، وتشهد إقبالا سياحيا من أهم المدن السياحية، منها السوق الأمريكية والإسبانية، بالإضافة إلى تواجد السائح الإنجليزي بكثرة، كذلك أسواق جنوب وشرق آسيا، بالإضافة إلى السوق الصينية كإحدى الأسواق الحديثة، واليابان.