الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تفاصيل إلغاء رحلتى مصر للطيران المتجهتين لميونخ الألمانية

مصر للطيران
مصر للطيران

أصدرت "مصر للطيران"، قبل قليل، تعليمات جديدة بشأن السفر لمدينة ميونخ الألمانية.

وقالت "مصر للطيران" إنه بالإشارة إلى التعليمات الواردة إلى الشركة الوطنية "مصر للطيران" من إدارة مطار ميونخ الدولي بألمانيا، والتي تفيد بتنظيم إضراب في مطار ميونخ يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024، فقد تقرر إلغاء رحلتى مصر للطيران: رقم MS787 بخط سيرالقاهرة/ ميونخ، ورقم MS788 بخط سير ميونخ/ القاهرة، يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024.

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وأكدت "مصر للطيران"  للعملاء  المسافرين على الرحلات  المذكورة عاليه ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات "مصر للطيران"، على رقم 1717، من أي هاتف محمول داخل مصر، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com، أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي للشركة.

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نجحت فى اجتياز التفتيش الدورى لتجديد اعتماد ISO 45001:2018 للسلامة 

يشار إلى أن  شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية نجحت في اجتياز التفتيش الدوري لتجديد اعتماد ISO 45001:2018 للسلامة والصحة المهنية، واعتماد ISO 14001:2015 في نظام إدارة البيئة، بالإضافة إلى مراجعة المتابعة الدورية لاعتماد أنظمة الجودة ISO 9001:2015، والذي قامت به شركة Intertek الجهة المانحة للاعتماد، ويهدف هذا التفتيش إلى الوقوف على مدى تطابق الإجراءات التي تتم لعمل صيانات الطائرات مع التشريعات القياسية الدولية.

وتوجه المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بالتهنئة للعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لاجتياز التفتيش، معربًا عن ثقته في الكوادر العاملة بالشركة وقدرتهم على العمل في كافة الظروف بكفاءة عالية تؤكدها الاعتمادات التي تحصل عليها الشركة بجدارة.

من جانبه، توجه المهندس وليد الخفيف، رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، للعاملين بخالص الشكر والتقدير لنجاحهم المتوالي في اجتياز التفتيشات المختلفة نتيجة التزامهم الدائم بالتشريعات المنظمة للعمل والمواصفات القياسية العالمية، وقد أكد أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في أداء الأعمال الفنية، وكذلك حماية البيئة المحيطة مما يضمن سلامة العاملين، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، والحفاظ على المقدرات البيئية المختلفة.

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