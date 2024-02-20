الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارًا وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة

الطقس
الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء أمطارًا خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقسًا دافئًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يشهد أيضًا شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 21 13
العاصمة الإدارية 21 12
6 أكتوبر 20 12
بنهــــا 20 13 
دمنهور 20 13
وادي النطرون 21 12
كفرالشيخ 19 12
المنصورة 20 13 
الزقازيق 21 13 
شبين الكوم 21 12
طنطا 19 11
دمياط 18 12 
بورسعيد 18 13
الإسماعيلية 21 10
السويس 20 12
العريش 19 10
رفح 19 10
رأس سدر 21 13
نخل 20 6
كاترين 15 4
الطور 22 14
طابا 19 11
شرم الشيخ 24 15
الإسكندرية 19 11
العلمين الجديدة 19 10
مطروح 18 10
السلوم 17 8
سيوة 18 7
رأس غارب 24 13
الغردقة 24 14
سفاجا 23 13
مرسى علم 24 15
شلاتين 24 15
حلايب 21 16
أبورماد 23 15 
رأس حدربة 22 16
الفيوم 20 10
بني سويف 20 10
المنيا 21 9
أسيوط 21 8
سوهاج 22 9
قنا 23 11 
الأقصر 23 10
أسوان 24 11
الوادي الجديد 22 10
أبوسمبل 23 12

من المتوقع أيام الخميس والجمعة والسبت وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

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