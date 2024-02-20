الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بالصور: ... تجربة طواريء جزئية بمبنى القابضة للمطارات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 

 

 

نظم قطاع الأمن بالشركة ‏القابضة للمطارات  تجربة إخلاء جزئي لمبني الشركة. وتأتي هذه التجربة ضمن سلسلة تجارب إخلاء للوصول ‏للجاهزية التامة من جانب العاملين والقائمين على تنفيذ خطة الإخلاء.‏
وتضمنت التجربة بدء العاملين في إخلاء المبنى فور سماع دوي الإنذار وتحديد مسارات الإخلاء حسب ‏مخارج الطوارئ المحددة بالخطة، وكذلك تحديد أماكن التجمع عقب الخروج من المبنى، وعدم العودة ‏للمكاتب لحين السماح والتأكد من استقرار الموقف.‏

القابضة للمطارات تطلق خطة تطوير لتأمين 5 مطارات

وذلك في إطار التأكيد على الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي أحداث طارئة بالمقر الإداري للشركة القابضة ‏للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها، ومن أجل سلامة الأفراد والممتلكات والتأكد من عمل ‏أجهزة الإنذار بشكل سليم والتمرس على تنفيذ خطة الإخلاء عند الطوارئء -  

القابضة للمطارات تضع اللمسات النهائية لاستضافة مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات (القاهرة ٢٠٢٤)
 

مع اقتراب بدء فعاليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات اقليم افريقيا والمقرر اقامته في القاهرة في الفترة من ٢٤ فبراير وحتي ١ مارس ٢٠٢٤ تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران ؛ تواصل لجان العمل بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية استعداداتها المكثفة لإستضافة هذا الحدث الهام.
أصدر المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس الإدارة توجيهات بضرورة توفير كافة الامكانيات لظهور هذا الحدث بالشكل الذي يليق باستضافة مصر لهذا الحدث.
والجدير بالذكر ان اللجنة التنظيمية للمؤتمر  في الشركة القابضة تتابع علي مدار الساعة  كافة الجوانب التسويقية والمالية والاعلامية والقانونية والتنظيمية والعلمية والانتقالات والاشراف علي الانشطة الخارجية والتنسيق لاستقبال الوفود وغيرها لاخراج الحدث بشكل مميز.
 

وكانت قد اقامت شركة تكنولوجيا معلومات الطيران (افيت) تحت رعاية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فاعلية تكنولوجية وجلسة توعوية وفنية قدمتها شركة Palo Alto  العالمية المتخصصة في مجال أمن الشركات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي مستوي العالم.
وقد خلصت نتائج عمل الورشه الي تحديد عدد من المتطلبات والحلول المطلوب تنفيذها عاجلا بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية داخل قطاع الطيران المدنى لضمان التطوير المستمر لمنظومة الأمن السيبرانى وتأمين وحماية البيانات والمعلومات.

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القابضة للمطارات تطلق شعار مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات ( القاهرة 2024)

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
القابضة للمطارات تجربة إخلاء جزئي طواريء جزئية إخلاء المبنى مخارج الطوارئ الطوارئء

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