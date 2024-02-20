الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024 | «المتحدة» تطرح البرومو الدعائي لـ «يحيى وكنوز»

يحيى وكنوز
يحيى وكنوز

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الدعائي للموسم الثالث من مسلسل الأطفال “يحيى وكنوز” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل ضمن مسلسلات رمضان 2024. 

وكشف البرومو الدعائي لمسلسل الأطفال “يحيى وكنوز ” عن تفاصيل مهامة من الموسم الثالث للعمل والذي ينطلق عرض أولى حلقاته اول ايام شهر رمضان على شاشات قنوات الشركة المتحدة بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it. 

وكشف البرومو عن حديث ليحيى مع استاذه قائلا:اكيد مش هاروح العالم القديم علشان اسرق آثار  وابيعها يا استاذ عصام ". 

الحرب في زمانهم مبقتش حرب سلاح الحرب أصبحت حرب عقول. 

وعلقت قناة dmc على برومو مسلسل يحيى وكنوز الذي  يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2023:انتظروا مغامرات يحيى وكنوز في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة، دراما المتحدة. 

وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز حول مغامرات يحيى وكنوز في أرض الحكايات، حيث يكشف الموسم الثالث عن تأثير التكنولوجيا ودورها المؤثر في مختلف المجالات. 

الموسم الثاني من “يحيى وكنوز” 

وكان الموسم الثاني من "يحيى وكنوز" قد دارت أحداثه في إطار من التشويق من خلال مغامرات يحيى وكنوز والأستاذ عصام وسينو، مع ظهور عدد من الشخصيات الدرامية الجديدة في هذا الموسم أبرزهم شخصية الدكتور عجيب، والذي يجسد دوره الممثل محمد ثروت، وهي شخصية مؤثرة في الأحداث الدرامية تحاول خداع يحيى ورفاقه في بداية الأحداث وتستمر المطاردات بينه وبين يحيى فى العالم الحديث والقديم طول الحلقات.

الجزء الثانى من العمل شارك فى بطولته الطفل إياد يحيى فى دور يحيى، وبثينة هانى فى دور كنوز، وعصام السقا فى دور أستاذ عصام، والفنان علاء مرسى فى دور سينو، ويجسد الفنان محمد ثروت الدكتور عجيب، والفنان القدير سامى مغاورى فى دور عم حسنى والإشراف على المحتوى الدرامي للكاتبة الصحفية والناقدة علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع.

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