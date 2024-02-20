الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024 | مي سليم بدور مختلف في سر الهي

مي سليم
مي سليم

تواصل الفنانة مي سليم تصوير دورها في المسلسل الدرامي الجديد “سر الهي” امام النجمة روجينا والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024. 

وتكثف مي سليم من تصوير مشاهدها في مسلسل" سر الهي " من أجل الانتهاء من تصويره في أقرب وقت نظرا لانشغالها في تصوير أكثر من عمل فني لموسم مسلسلات رمضان 2024 خلال هذه الفترة. 

وقالت مي سليم في تصريح للدستور انها تلعب دورا هاما محوريا ومختلف ضمن أحداث مسلسل" سر الهي " وسيكون لها دور كبير في تحريك الأحداث، مؤكدة أن أغلب مشاهدها في المسلسل مع الفنانة روجينا التي سعدت بالتعاون معها في هذا العمل الذي سيكون من الأعمال المنتظرة في شهر رمضان المقبل. 

وطرحت الشركة المنتجة للعمل بوستر دعائي منفرد للنجمة مي سليم وذلك في إطار الحملة الدعائية للمسلسل. 

تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي 

تدور أحداث مسلسل سر إلهي المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض "سر إلهي"، بطولة روجينا خلال شهر رمضان 2024 على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

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أبطال مسلسل "سر إلهي"

تضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

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