ملخص أحداث مسلسل حدوتة منسية الحلقة 17 ومواعيد عرضه

يواصل مسلسل “حدوتة منسية” من بطولة سوسن بدر وأحمد فهيم تصدره لقائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it حيث احتل مسلسل حدوتة منسية المركز الثاني في قائمة الأعلى مشاهدة في مصر والوطن العربي.

مسلسل حدوتة منسية

وحقق مسلسل حدوتة منسية نجاح كبير بين الجمهور المصري والعربي لقصته المختلفة.

ومع تصاعد الأحداث وسخونتها يبحث ملايين المشاهدين عن موعد عرض مسلسل حدوتة منسية على شاشة cbc وقصته وأبطاله.

وخلال هذا التقرير نقدم لجمهور ومحبي مسلسل حدوتة منسية مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية على شاشة قناة cbc.

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية

يعرض مسلسل حدوتة منسية بشكل يومي عبر شاشة قنوات cbc من السبت إلى الأربعاء وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل حدوتة منسية لسوسن بدر ومجموعة من الفنانين على شاشة cbc وcbc drama مساء اليوم الاثنين وتعرض الحلقة الجديدة الحلقة 18 من مسلسل حدوتة منسية على شاشة cbc العامة في تمام الساعة الثامنة مساء وتعاذ بواقع مرتين في تمام الساعة على شاشة cbc العامة وتعاد في تمام الساعة في تمام الساعة الثانية صباحا والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12 ظهرًا.

بينما تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل حدوتة منسية الحلقة 17 على cbc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساء وتعاد في الساعة 10 صباحًا ثم تعاد مرة أخرى الساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الأصلية

قصة مسلسل حدوتة منسية

وتدور أحداث مسلسل حدوتة منسية حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هى المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيرت طوفان " الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث وتدخل في صراع معه بعد تهديده لها بالفساد حياة أبناء زوجها.

ملخص الحلقة 17 من مسلسل حدوتة منسية

بدأت الحلقة 17 من مسلسل “ حدوتة منسية” بمشهد "فلاش باك" بين سوسن بدر و" نوح " محمود حجازي وهو يكتشف حقيقة أنه ليس له أهل وأن سوسن بدر قامت تربيته.

وقامت سوسن بدر بتحذير ابنها الأكبر " هاشم " من " خيرت " ولكنه لا يبالي.

فيما سافر الدكتور عمرو " محمد علي رزق " لأخيه " نوح " دمياط ومعه أبن شقيقه هاشم الذي يتعرض لتهديد من هكر انترنت وأجبروه على ارتكاب كوارث لايذاء الناس ولكن بعد أن يكشف السر لـ " نوح " يساعده من خلال مباحث الانترنت، وفي مشهد آخر، تنصح سوسن بدر ابنها طارق صبري بالرجوع عن خيانة زوجته ولكنه يتهرب من حديثها ويتهمها بالجنون ويتشاجر معها لتترك المنزل وفي نهاية الحلقة تتعرض سوسن بدر لعملية نصب وتسرق سيارتها.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل حدوتة منسية، مكون من 30 حلقة ويقوم ببطولة مسلسل حدوتة منسية الحلقة 17كلا من سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى،محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه ومسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.