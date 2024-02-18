الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل بين السطور.. صبا مبارك تتعرض لمحاولة قتل فى المستشفى

صبا مبارك
صبا مبارك

شهدت الحلقة 16 من مسلسل بين السطور بطولة صبا مبارك أحداث ساخنة حيث تعرضت حياتها للخطر أثناء نومها بغرفتها بالمستشفى بعد اقتحام رجل كان يحبها في الماضي ورفضته أيام الجامعة، ليتم سجنه في جريمة قتل غامضة، لكنه يبدو أنه عاد لينتقم منها وذلك ضمن أحداث مسلسل بين السطور الذي يُعرض على قنوات ON  متصدرًا قائمة الأعلى مشاهدة.

تفاصيل الحلقة 16 بين السطور 

جاءت تفاصيل الحلقة كالآتي: بعد أن قضى عقوبته في السجن التي استغرقت 20 عامًا لارتكابه جريمة قتل غامضة يعود محمود (وليد فواز) مرة أخرى بعد انقضاء مدة عقوبته، ليراقب المستشفى التي تقيم بها الإعلامية الشهيرة هند سالم (صبا مبارك) ويقتحم غرفتها ليلاً أثناء نومها وعلى وجهه علامات الانتقام، فهل حقاً عاد لينتقم منها؟ وما هو شكل اتقامه؟
من خلال الفلاش باك، نكتشف أن محمود كان يحب هند أيام الجامعة.

وأرسل لها خطاباً يعترف له فيه بمشاعره تجاهها، لكنها لا تعرف من صاحب الخطاب فتقوم بتمزيقه، يراها محمود وهى تمزق الخطاب، حيث كان يراقبها عن بعد، فيشعر بالغضب والحزن الشديدين.

ومن خلال الفلاش باك أيضاً نكتشف أن محمود قد تورط في جريمة قتل غير واضحة المعالم، فلا نعرف إذا كانت لها علاقة بحبه لهند أم لا.

ومسلسل بين السطور يُعرض على قنوات أون تي في متصدراً قائمة الأعلى مشاهدة.

أبطال مسلسل بين السطور 

وهو النسخة المصرية للمسلسل الكوري Misty، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني تطوير ورشة سرد، إخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

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