الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تطور الأحداث.. مواعيد عرض مسلسل بين السطور الحلقة 16 والقنوات الناقلة

بين السطور
بين السطور

يبحث عدد كبير من عشاق الدراما المصرية والعربية، عن مواعيد عرض الحلقة 16 لمسلسل "بين السطور" بطولة النجمة صبا مبارك، والنجم أحمد فهمي، إذ يتساءل الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الأحداث الجديدة، وآخر التطورات، والقنوات الناقلة للمسلسل ومواعيد الإعادة.

مواعيد عرض مسلسل بين السطور الحلقة 16 

تعرض حلقات مسلسل بين السطور، للنجمة صبا مبارك، والنجم أحمد فهمي، يوميا، وذلك من الأحد إلى الخميس، على مجموعة قنوات ON، إذ تعرض الحلقة الـ 16على قناة ON الفضائية، في تمام الساعة الثامنة مساء، والإعادة الساعة الثانية عشر صباحًا، ثم تعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الثانية ظهرًا اليوم التالي.

مواعيد عرض الحلقة 16 لمسلسل بين السطور على قناة ON drama 

بينما تعرض حلقات بين السطور، على قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، إذ تعرض اليوم الأحد الحلقة الـ 16، والإعادة تكون فى تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى، وتعاد مرة ثانية الساعة الخامسة مساء.

تطور أحداث حلقات مسلسل بين السطور

 وشهدت الحلقات الماضية تصاعد فى الأحداث بشكل كبير، خاصة بعد تبرؤ (هند سالم) صبا مبارك، من والدها فى الأحداث ويجسده الفنان محمد الصاوي، والذي ظهر فى مراسم عزاء والدتها التى تجسدها الفنانة سلوى محمد علي، ومن ثم انتشرت الاخبار خلال الأحداث على المواقع الصحفية التى تفيد بتبرؤ الإعلامية هند سالم من والدها، كما شهدت الحلقة تصاعد فى الأحداث خاصة بعد مقابلة ناردين فرج، لـ (حاتم) زوج هند فى الأحداث ويجسده النجم أحمد فهمي.

أبطال مسلسل بين السطور

تدور أحداث مسلسل "بين السطور" في إطار إجتماعي تشويقي، ويتكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وأحداثه مليئة بالغموض، ويشارك فى بطولة المسلسل أمام النجمة صبا مبارك، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم أحمد فهمى، محمد علاء، سلوى محمد علي، وليد فواز، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، باسل الزارو،ليلى عز العرب، على الطيب، دنيا المصرى، محمد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين ضيوف الشرف، والمسلسل معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد ومن إخراج وائل فرج.

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