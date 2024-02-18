مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد2 الحلقة 27 وقصته والقنوات الناقلة

تعرض مجموعة قنوات DMC الفضائية، اليوم الأحد، الحلقة الـ 27 من أحداث مسلسل "وبينا ميعاد2" للنجم صبري فواز، والنجمة شيرين رضا، بالتزامن مع عرضه على منصة واتش ات الرقمية.

مواعيد عرض حلقات مسلسل وبينا ميعاد 2

وحقق مسلسل وبينا ميعاد2، نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى حلقاته منتصف يناير الماضي، عبر قناتي dmc، dmc دراما، خاصة أنه يناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة بسيطة، وذلك من خلال أحداث ومشاكل معظمها موجودة على أرض الواقع، مع تقديم كيفية الحلول المناسبة لتلك المشكلات، ما جعل الجمهور ببحث عن مواعيد عرض حلقات مسلسل وبينا ميعاد2، الذي لاقي استحسان الجمهور والنقاد.

وتصدر مسلسل وبينا ميعاد2، قائمة الأكثر بحثا وتداولا عبر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد2 وقصته وأبطاله

تعرض اليوم الأحد، الحلقة 27 من أحداث مسلسل وبينا ميعاد 2، إذ يعرض المسلسل يوميًا من السبت إلى الأربعاء على قناة dmc فى تمام الساعة الثامنة مساء والإعادة الساعة الثانية صباحًا، ثم تعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الثالثة ظهرًا.

مواعيد عرض حلقات مسلسل وبينا ميعاد2 على قناة dmc دراما

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc دراما فى تمام الساعة الحادية عشر مساء، والإعادة الساعة الثامنة صباحًا، وتعاد مرة ثانية الساعة الخامسة مساء، بالتزامن مع عرض حلقات المسلسل على منصة watch it الرقمية بشكل حصري.

مسلسل وبينا ميعاد2

مسلسل وبينا ميعاد2، يشارك فى بطولته أمام كلا من النجم صبرى فواز، والنجمة شيرين رضا، مجموعة كبيرة من الفنانين مدحت صالح، وفاء صادق، بسمة، محمد سليمان، إيهاب فهمي، محمد مهران، هاجر الشرنوبي، أحمد فريد، والفنانون الشباب تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكدوانى، أميرة أديب، والطفل محمد العزازى، والطفلة كنزى رماح.

وينتمى مسلسل وبينا ميعاد2، إلى نوعية الدراما الإجتماعية طويلة الحلقات إذ يحضم 40 حلقة، والمسلسل من إنتاج شركة سكوير ميديا لمالكها المنتج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

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