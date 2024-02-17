مسلسلات رمضان 2024| عماد صفوت يصطدم مع غادة عبدالرازق في "صيد العقارب" (خاص)

أعرب النجم عماد صفوت، عن سعادته البالغة بمشاركته في بطولة مسلسل "صيد العقارب" أمام النجمة غادة عبدالرازق، والمقرر عرضه مع بداية الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

عماد صفوت يدخل في صراع مع غادة عبدالرازق من أجل "صيد العقارب"

وأضاف "صفوت" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يجسد خلال الأحداث دورا رئيسيا يتمثل في شخصية "شوقى محروس" وهو رجل أعمال ارستقراطي، متزوج من "فاطمة" شقيقة غادة عبد الرزاق في الأحداث وتجسدها الفنانة سامية عاطف، ولديه من الأبناء خلال الأحداث 2 ويجسدهما محمد صلاح، وريم المصري.

عماد صفوت يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره في "صيد العقارب"

وبسؤاله عن تفاصيل شخصيته خلال أحداث "صيد العقارب" اكتفى "صفوت" بقوله: "فخور بالوقوف أمام النجمة غادة عبدالرازق، خاصة أن معظم مشاهدي أمامها، وذلك لدخولي معها في عدة صدمات وصراع على "البيزنس"، وهنا وجب القول أن غادة عبد الرازق نجمة كبيرة سواء على المستوى الإنساني تساعد كلا من حولها وتعطي كل من يقف أمامها فرصة للإبداع، وعلى المستوى المهني بالتأكيد غادة من أهم النجمات في الوطن العربي، وأتوقع أن يكون مسلسل صيد العقارب سيكون محطة فارقة في الدراما الاجتماعية التشويقية، ولم استطع التحدث باستفاضة أكثر من ذلك في الوقت الحالي احتراما للعقد المبرم مع الجهة المنتجة".

عماد صفوت: غادة من أهم نجمات الوطن العربي وسعيد بتكرار التعاون مع المخرج أحمد حسن

وأشار "صفوت" إلى أنه يواصل تصوير أحداث العمل، بقيادة المخرج أحمد حسن، الذي يبذل مجهودا كبيرا لخروج المسلسل بصورة مبهرة للجمهور، معربا عن فخره بتكرار التعاون معه بعد نجاحهما مؤخرا في مسلسل "العودة" الذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون شركة أروما، ضمن أعمال الموسم الدرامي الشتوي.

صناع وأبطال مسلسل صيد العقارب

"صيد العقارب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي، من خلال 30 حلقة مليئة بالتشويق والصراع بين عائلتين كبار، ويشارك في بطولة المسلسل أمام النجمة غادة عبد الرازق، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم رياض الخولي، أحمد ماهر، محمود عبدالمغني، محمد علاء، سيمون، عماد صفوت، مجدي بدر، سامية عاطف، أحمد ماجد، منال سلامة، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، والموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان، ومن إخراج أحمد حسن.