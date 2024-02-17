السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024| ياسر جلال فى أبورواش من أجل "جودر" (خاص)

ياسر جلال فى جودر
ياسر جلال فى جودر

يواصل النجم ياسر جلال، تصوير أحداث مسلسله الجديد "جودر – ألف ليلة وليلة" الذى يشارك به خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2024، ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرضه حصريا على منصة WATCH IT الرقمية.

ياسر جلال ينتقل من المعز لـ أبورواش من أجل "جودر - ألف ليلة وليلة"

وعلم "الدستور" من مصدر خاص، أن ياسر جلال، يصور حاليا عددا من مشاهد مسلسل جودر، داخل أحد الاستديوهات الكبرى، بمنطقة (أبورواش) بمدينة السادس من أكتوبر، بقيادة المخرج إسلام خيري، ليعود بعدها فريق العمل إلى مدينة الإنتاج الإعلامي لاستكمال التصوير في الديكورات الأساسية للمسلسل.

كواليس مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة"

وقطع المخرج إسلام خيرى، شوطا طويلا من تصوير أحداث المسلسل خلال الفترة الماضية بالعديد من الأماكن والاستديوهات، منها استديو النحاس، وشارع المعز، والدقي، والقلعة، بالإضافة إلى الأحداث التى تم تصويرها بالخارج وتحديدا فى دولة المغرب، إذ استغرق التصوير هناك لمدة 12 يوما.

ويعد مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة" من أضخم الأعمال الدرامية إنتاجيا، التى تحتوى على أحداث تاريخية، ويحتوى على جزء كبير من الجرافيك، وهو من إنتاج شركتى ميديا هب، وأروما، ويضم 15 حلقة، ومن المتوقع عرضه خلال النصف الأول من رمضان، وذلك على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل أحداث مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة"

ويجسد خلال الأحداث، شخصية "جودر" هو ابن عمر التاجر، وعمر له ثلاثة أبناء مختلفون في الصفات والشخصيات، ويقسم ميراثه بينهم وبين أمهم بالعدل، وبسبب طمع سالم وسليم رفعا دعوى على جودر لتوزيع الميراث، وأخذ شقيقه أموال أمهم، ثم ضرباها وطرداها من المنزل، يهدئ جودر قلب أمه ثم يكسب المال من صيد السمك في البحر في أي مكان، ومن ثم تتوالى الأحداث ويدخل فى صراعات كثيرة من أجل الحصول على كنوز الشمردل الأربعة.

صناع وأبطال "جودر - ألف ليلة وليلة"

"جودر - ألف ليلة وليلة" بطولة النجم ياسر جلال، ويشارك أمامه نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، فى مقدمتهم: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، أحمد فتحي، أيتن عامر، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، ومن تأليف أنور عبدالمغيث، وإنتاج شركتى ميديا هب، وأروما، ومن إخراج إسلام خيري.

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