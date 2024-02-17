السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024 |watch it تطرح البوسترات الدعائية لـ جودر بطولة ياسر جلال

مسلسل جودر بطولة
مسلسل جودر بطولة ياسر جلال

تحت شعار رمضان عندنا طرحت منصة watch it البوسترات الدعائية لمسلسل “جودر” للنجم ياسر جلال والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

حيث طرحت المنصة بوسترات منفردة لأبطال العمل ومنهم ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس. 

مسلسل جودر

ونشرت منصة watch it البوسترات الدعائية لمسلسل “جودر” المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل بشكل حصري عبر المنصة وإحدي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مصحوبا بتعليق: انتظروا النجم ياسر جلال في مسلسل جودر على منصة watch it. 

مسلسل جودر

ويواصل النجم ياسر جلال وأبطال مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة تصوير العمل على قدم وساق للانتهاء من تصويره بالكامل قبل حلول شهر رمضان المقبل بوقت كاف وفقا للخطة الزمنية الموضوعة من الشركة المنتجة للمسلسل. 

ويعمل المخرج إسلام خيري على مونتاج الحلقات الأولى من العمل خلال هذه الأيام لتسليمها للقناة العارضة والمقرر الإعلان عن وجهتها خلال أيام.

مسلسل جودر

وحظي البرومو الدعائي لمسلسل جودر على إعجاب المشاهدين وتخطيط البرومو ما يقرب من نصف مليون مشاهدة. 

وتعرض حكاية جودر من حكايات ألف ليلة وليلة في 15 حلقة فقط يتم عرضها في النصف الأول من شهر رمضان. 

ويعد مسلسل "جودر" عودة إلى الأعمال الأسطورية، وهو إحدى حكايات الملحمة الدرامية "ألف ليلة وليلة". 

قصة مسلسل ألف ليلة وليلة
 

يلعب الفنان ياسر جلال شخصية جديدة ومختلفة عن باقي أدواره السابقة في عالم الدراما حيث إنه يلعب دور "جودر الصياد" وهو الشقيق الأصغر للأخوين وهما سليم وسالم، ويدخل شقيقا جودر في صراع معه بسبب حب والده الشديد له.

وجودر هو ابن لتاجر كبير يدعى عمر وتكشف الحكاية عن ما حدث له ولأخويه بعد رحيل والده، فجودر الصياد كان بارًا بأمه ومحبًا لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

أبطال مسلسل ألف ليلة وليلة

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل ألف ليلة وليلة المعروف حاليًا باسم "جودر" يشارك في بطولته بجانب النجم الكبير ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، أحمد فتحي، أيتن عامر، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنا، ومن تأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيري، وهو من إنتاج شركتى ميديا هب، وأروما، ويضم 15 حلقة.

حلقات مسلسل ألف ليلة وليلة

مسلسل جودر ينتمي إلى مسلسلات الـ15 حلقة، حيث سيعرض ضمن الماراثون الرمضاني 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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