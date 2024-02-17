دراما رمضان 2024| محمد ثروت ينتهى من الكبير8 ويواصل فراولة وسر إلهى

حالة من النشاط الفني المكثف يعيشها النجم محمد ثروت، خاصة أنه يشارك فى الماراثون الدرامي الرمضانى بـ3 وجوه مختلفة دفعة واحدة، وهي "الكبير 8" للنجم أحمد مكي، "سر إلهي" أمام النجمة روجينا، و"فراولة" أمام النجمة نيللى كريم، ويتم عرضها على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مفارقات كوميدية بين محمد ثروت ونيللى كريم فى "فراولة"

يواصل النجم محمد ثروت تصوير دوره فى أحداث مسلسل "فراولة" أمام النجمة نيللى كريم، ويحدث بين الثنائي العديد من المفارقات الكوميدية خلال الأحداث، خاصة أن ثروت يجسد دور زوج نيللى كريم "فراولة".

مسلسل "فراولة" ينتمى إلى نوعية الدراما قصيرة الأحداث يضم 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية "فراولة" التي تمارس العلاج باستخدام البلورات والأحجار ذات القوة الخاصة، وأيضًا أسلوب التنويم المغناطيسي.

"فراولة" بطولة نيللى كريم، محمد ثروت، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، تونى ماهر، وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى، ومن إخراج محمد على.

محمد ثروت زوج روجينا فى "سر إلهي"

من جهة أخرى، أوشك "ثروت" على الانتهاء من تصوير دوره خلال أحداث مسلسل "سر إلهي"، بقيادة المخرج رءوف عبدالعزيز، الذى انتهى من تصوير حوالى 70% من إجمالى أحداث المسلسل.

أحداث مسلسل سر إلهي

ويجسد ثروت خلال أحداث مسلسل "سر إلهي" زوج "نصرة" وتجسدها روجينا، التى يقوم أشقاؤها بسرقة ميراثها من أمها كما تخونها صديقتها وتسرق منها زوجها، وتنتقل بعد ذلك إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في إحدى دور رعاية كبار السن، ثم تتعرف فيها على سيدة عجوز وتتطور الأحداث إلى أن تتهم بالقتل، ثم تتصاعد الأحداث في إطار من المتعة والتشويق.

أبطال مسلسل سر إلهي

"سر إلهي" يشارك بطولة المسلسل النجمة روجينا باقة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي منهم أحمد مجدي ومي سليم ورشا مهدي ومحمد ثروت ونهى عابدين ورنا رئيس ومحمود الحسيني وصلاح عبدالله وأحمد بدير وميمي جمال وأحمد سلامة ومحسن منصور ومراد مكرم ومحمود حجازي ومريم أشرف زكي ويوسف الأسدي، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج رءوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة كودكس للإنتاج الفني.

محمد ثروت ضيف شرف في مسلسل "الكبير أوي 8"

انتهى الفنان محمد ثروت من تصوير كل مشاهده فى أحداث مسلسل "الكبير أوى 8"، إذ يظهر ثروت خلال الحلقات كضيف شرف أمام النجم أحمد مكي.

وسبق لمحمد ثروت المشاركة في مسلسل "الكبير أوي" بشخصيتين، حيث ظهر في الجزء الثاني بشخصية "محسن محسن ممتاز" ضابط المخابرات، فيما جسد في الجزء الخامس شخصية "عم علي" قائد المكوك الفضائي المتجه لإنقاذ كوكب الأرض.

صناع وأبطال مسلسل "الكبير أوي 8"

"الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج أحمد الجندي.