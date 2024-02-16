مسلسلات رمضان 2024..  مسلسل الكبير أوي 8 لـ"أحمد مكي"

ينتظر جمهور الدراما المصرية والعربية مسلسلات رمضان 2024، على رأسها مسلسل “الكبير أوي 8” بطولة النجم الكبير أحمد مكي وعدد كبير من النجوم، خاصة وأنه استطاع خلال المواسم الماضية أن يتربع على عرش المسلسلات الكوميديه التي ينتظر الجمهور عرضها، وخلال التقرير التالي نرصد تفاصيل الجزء الثامن من المسلسل.

ويظهر أحمد مكي في برومو المسلسل بشخصياته الثلاث وهم الكبير، وحزلقوم، وجوني، ومعه مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، وهدرس الذي يجسد شخصيته محمد سلام، ومربوحة التي تلعب دور زوجته وجوني، نفادي صديق الكبير الذي يلعب دوره الفنان حاتم صلاح وغيرهم من النجوم.

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرحت البرومو التشويقي له وسيطرت عليه الكوميديا بشكل كبير.

قصة مسلسل الكبير اوي 8

وقد آثار برومو مسلسل “الكبير أوي 8” التشويقي ضجة واسعة من قبل الجمهور الذي ينتظره بلهفة شديدة، والذي يخوض بطولته النجم أحمد مكي، ويواصل تصوير مشاهده بشكل مكثف للانتهاء منه بالكامل قبل حلول الشهر الكريم أن أسعفه الوقت.

ويحمل الموسم الثامن من مسلسل الكبير أوي 8 العديد من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة، حيث يراهن أحمد مكي على كوميديا بطعم جديد ليحافظ على سلسلة نجاحاته في شخصية “الكبير”.

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برومو مسلسل الكبير اوي 8

واعتمدت مشاهد البرومو على قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم “barbie”، وفيلم “the mask”، ومسلسل “la casa de papel”، ولكن بشكل كوميدى، فضلًا عن ظهور شيماء سيف وصفاء الطوخي كضيوف شرف، وقيام دكتور ربيع (بيومي فؤاد)، بإخبار الكبير (أحمد مكي) أن زوجته (رحمة أحمد) حامل.

تدور الأحداث حول سرقة حزلقوم لبنك من أجل أن يعيش هو وأخوته حياه هانئة، إلا أنه ينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول أن يلوذ بالفرار، وتحتفل القرية بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام في شخصية أنه مقدم برامج ستاند آب كوميديان، ويعيش الكبير في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف.

وتعود الأحداث لمربوحة التي يتحدث الدكتور ربيع، والذي يجسد دوره بيومي فؤاد، أنها حامل، ليبدأ الكبير في خوض معاناه جديدة معها لكونها تمر بتغيرات الحالة المزاجية، ويحاكي الكبير أوي شخصيات نابليون، وغيرها ضمن أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويشارك في بطولة الموسم الثامن من مسلسل “الكبير أوي” عدد كبير من الفنانين بجانب أحمد مكي، وهم: رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن أحمد مكي عاد لاستكمال سلسلة "الكبير أوي" في شهر رمضان قبل الماضي 2022 بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف إذ قدم مكي الجزء الخامس في عام 2015، وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحًا كبيرًا وأفرز العمل عدد من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، واستكمل هذا النجاح بتقديم الجزء السابع العام الماضي.