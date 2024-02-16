الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

روجينا عن مسلسلها الجديد "سر إلهى": "يا رب نجاح وتوفيق ومدد بلا عدد"

روجينا
روجينا

روجت الفنانة روجينا لمسلسلها الجديد "سر إلهي" عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، في العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل ٢٠٢٤، على القنوات المختلفة.

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ونشرت روجينا مقطع فيديو يظهر صورًا من الشخصيات التي قدمتها في التليفزيون مؤخرًا وعلقت عليها قائلة: "مسلسل سر إلهي يا رب ارزقني توفيقك ونجاحًا يليق بكرمك، بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح من فضلك"، واختتمت قائلة: "مدد يا رب مدد بلا عدد".

أبطال "سر إلهي"

ويشارك بطولة المسلسل النجمة روجينا باقة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي منهم أحمد مجدي ومي سليم ورشا مهدي ومحمد ثروت ونهى عابدين ورنا رئيس ومحمود الحسيني وصلاح عبدالله وأحمد بدير وميمي جمال وأحمد سلامة ومحسن منصور ومراد مكرم ومحمود حجازي ومريم أشرف زكي ويوسف الأسدي والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج رءوف عبدالعزيز وإنتاج شركة كودكس للإنتاج الفني.

ويتمني مسلسل "سر إلهي" إلى مجموعة المسلسلات المكونة من 15 حلقة، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك 2024 عبر منصة "ووتش إت" watch it، وإحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

روجينا الفنانة روجينا انستجرام سر إلهى مسلسلها الجديد

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