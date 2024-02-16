مسلسلات رمضان 2024| التفاصيل الكاملة لشخصية محمد علاء في صيد العقارب

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انتهى الفنان محمد علاء من تصوير مشاهد مسلسله الجديد صيد العقارب، في العمل المنتظر عرضه في رمضان 2024

وعلمت "الدستور"، ان علاء يجسد شخصية زوج الفنانة غادة عبد الرازق ويقدم دور والده الفنان رياض الخولي في إطار اجتماعي.

ويعمل المخرج أحمد حسن على تكثيف عملية تصوير أحداث المسلسل حاليا، من أجل الانتهاء من العمل قبل انطلاق شهر رمضان المقبل.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ومسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا.

بين السطور آخر أعمال محمد علاء

وشارك الفنان محمد علاء جاميكا، ضمن أبطال مسلسل "بين السطور"، وذلك بعد نجاح تجربته الفنية في مسلسل الثمانية، بمشاركة نجوم كِبار الفن، ليظهر في الموسم الشتوي من خلال شخصية لاعب رماية وهى شخصية جديدة ومختلفة ما حمسه للمشاركة في المسلسل والموافقة على الدور دون تردد.

وأكد أن الشخصية هي التي حمسته وجعلته يوافق على الدور دون تردد، خاصًة أنه سيكون شخصية رياضية، وبطل رماية والأمر لم يحدث من قبل، متابعًا: "تدربنا على رماية لمدة زادت عن الـ3 شهور، والتصوير تم بالفعل في أماكن حقيقية مخصصة لرياضة الرماية"