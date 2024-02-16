الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عبد العزيز مخيون يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "المعلم" (خاص)

مخيون
مخيون

عبر الفنان الكبير عبدالعزيز مخيون، عن سعادته بالاشتراك في موسم دراما شهر رمضان المقبل 2024، من خلال عمليين دراميين مختلفيين تماما عن بعضهما.

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وقال مخيون لـ"الدستور"، إنه يشارك في عمليين خلال موسم رمضان المقبل، هما “المعلم” مع مصطفى شعبان، و"ألف ليلة وليلة" مع ياسر جلال، لافتا إلى أن العمليين بهما الكثير من التفاصيل المميزة على مستوى شكل وتركيبة الشخصيات.

شخصية مخيون في المعلم 

أكد مخيون أن تجربة مسلسل المعلم مثمرة وتتناول قضايا اجتماعية مختلفة طوال الأحداث بشكل متسلسل وجيد للغاية، موضحا أن “المعلم” يتناول قضية تدور حول تجار السمك في منطقة شعبية.

واستكمل مخيون قائلا: "العمل أقدم خلاله شخصية والد مصطفى شعبان، لكن لا أود أن أتحدث عن تفاصيل أكثر، وأحب أن يرى المشاهد العمل ويحكم على صناعه عقب العرض".

وتدور أحداث مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان وينافس به في موسم مسلسلات رمضان 2024 في إطار شعبي.

وطرحت "watch it" البوستر المبدئي لمسلسل "المعلم" الذي يخوض بطولته مصطفى شعبان، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

ويظهر مصطفى شعبان خلال البوستر المبدئي، بشخصيته التي يجسدها ضمن الأحداث، حيث يتاجر بالسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

ويشارك مصطفى شعبان بطولة مسلسل المعلم كل من سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفناني، والعمل من تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

الكبير عبدالعزيز مخيون الفنان الكبير عبدالعزيز مخيون شهر رمضام شهر رمضان شهر رمضان المقبلة ٢٠٢٤ مصطفى شعبان

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