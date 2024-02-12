في أول زيارة للعراق.. دنيا عبد العزيز: "سعيدة بمهرجان بغداد السينمائي" (صور)

أعربت الفنانة دنيا عبد العزيز، عن سعادتها بالتواجد في العراق لحضور مهرجان بغداد السينمائي فى دورته الأولى.

وقالت “عبد العزيز” فى تصريحات لها: "دى أول مرة أزور العراق وتحديداً بغداد، وانبسطت جدا بكل حاجة".

وتابعت: "العراق بلد جميلة وعريقة وأهلها ناس محترمين وطيبين وأهل كرم وبيحبوا الشعب المصري جدا، وده حسيت به من ترحيبهم بينا وحبهم للوفد المصري الحاضر فعاليات المهرجان".

وأضافت: "سعيدة جدا بانطلاق مهرجان بغداد السينمائي بدورته الأولى، شيء مشرف وبتمنى له النجاح فى دوراته المقبلة، ومستوى الأفلام المشارك بالمهرجان ممتازة جدا سواء من مصر او العراق أو سوريا ولبنان والمغرب والأردن، فكل الأفلام مستواها راعئ سواء الأفلام الروائية الطويلة أو الأفلام القصيرة".

وأكملت: "إقامة مهرجان سينما فى العراق تأخر بعض الوقت ولكن كل حاجة بوقتها فهي بلد تهتم بالثقافة والفنون واكيد هايكون فى اهتمام بالسينما الفترة المقبلة، مشيرة إلى إنها أعجبت بكل شئ بالعراق سواء شعبها والأماكن الآثرية والطعام العراقى".

“زقاق المدق” آخر أعمال الفنانة دنيا عبد العزيز

يذكر أن آخر الأعمال المسرحية للفنانة دنيا عبد العزيز مسرحية "زقاق المدق"، وهي مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، ويشارك في بطولتها أيضا بهاء ثروت، مجدى فكرى، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسينى، أحمد صادق، سيد جبر، عبد الله سعد، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عبدالرحمن عزت، هانى عبد الهادى، عصام مصطفى، أحمد شومان، محمد النوبى، إبراهيم غنام، صابر عبدالله، محمد زينهم، أحمد مصطفى، ياسر ينى، سارة مصطفى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

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