الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ريهام حجاج بـ"لوك كوميدى".. تفاصيل "الصدفة" فى حياتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج

ظهرت النجمة ريهام حجاج على عدد كبير من المنصات المختلفة وهي تتحدث عن مسلسلها الجديد "صدفة"، والذي يعرض في الماراثون الرمضاني القادم ٢٠٢٤، والذي تنافس من خلاله وسط كوكبة من النجوم.

وظهرت ريهام وهى مرتدية ملابس شخصيتها في عملها الرمضاني الذي يميل إلى الجانب الكوميدي، وتقوم بمدغ علكة بشكل طريف متحدثة عن كل ما يحيط كلمة صدفة التي تحمل اسم عملها الجديد، متحدثة عن عدة نقاط منها أهم صدفة في حياتها، حيث اعتبرت ريهام أن لقاءها بزوجها هي الصدفة الأهم.

وتحدثت ريهام عن شكل الشخصية بتمثيلها لمشهد يبين معاناة ريهام مع الصدف المختلفة خلال أحداث العمل. 

فيما تحدثت ريهام عن أن حياتها تسير بشكل مبني على الصدف دون أي ترتيب يذكر، معتبرة أن حياتها تسير بطريقة هيلهليه، على حد وصفها.

قصة مسلسل “صدفة”

 تدور أحداثه  في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعي "فؤاد مهران" في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعي "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئًا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.

أبطال مسلسل “ًصدفة”

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، وإشراف عام محمد سليمان.

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