الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

روجينا تروج لـ"سر إلهى" وتشكر رءوف عبدالعزيز

سر إلهي
سر إلهي

روجت الفنانة روجينا لأحداث عملها الجديد "سر إلهي" والمنتظر عرضه في شهر رمضان 2024 وسط كوكبة من الأعمال المختلفة والمميزة.

ونشرت “روجينا” صورًا من كواليس تصوير العمل على صفحتها بموقع “إنستجرام”، حيث أظهرت حالة التصوير الخاصة بالعمل ومكان التصوير وقامت بشكر مخرج العمل رءوف عبدالعزيز.


تفاصيل سر إلهي

تدور أحداث مسلسل "سر إلهي" حول سيدة من حي شعبي متزوجة من الفنان محمد ثروت، تدخل في صراعات عديدة، ويعد المسلسل التعاون الثالث بين روجينا والمخرج رءوف عبدالعزيز، بعدما قدما معًا مسلسلي "انحراف" و"ستهم".

ويشارك في مسلسل "سر إلهي"، بجانب روجينا، عدد من نجوم الفن أبرزهم أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي ويوسف الأسدي، إخراج رءوف عبدالعزيز.

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روجبنا الفنانة روجبنا والمنتظر عرضه والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل وسط كوكبة في شهر رمضان المقبل ٢٠٢٤

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