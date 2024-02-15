مسلسلات رمضان 2024.. المنتج أحمد دسوقى يخوض أول تجربة درامية بـ"فراولة"

يشهد موسم دراما رمضان 2024 منافسة قوية بين نجوم الكوميديا، وتنضم إليهم هذا العام الفنانة نيللي كريم، التي تعود إلى الأعمال الكوميدية من خلال مسلسل "فراولة"، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل مكون من 15 حلقة فقط.

يشارك في بطولة "فراولة" كل من: شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي، الذي يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.

ويُعد المنتج أحمد الدسوقي، من أهم المنتجين وصانعي النجوم في الموسيقى والسينما، فهو من اكتشف موهبة الفنان تامر حسني في التمثيل، وأيضًا الفنانة زينة، وقدمهما للجمهور في بداية مشوارهما السينمائي، ويعتبر مسلسل "فراولة" أول تجربة درامية بعد نجاحه الكبير في التجارب السينمائية.

قصة مسلسل "فراولة"

تدور أحداث مسلسل "فراولة" حول فتاة فقيرة والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم بتغيير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة، حيث تمكنت من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهور على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين وتستحوذ على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.