صاحب الأعمال الكوميدية.. من هو مخرج بابا جه؟

خالد مرعي مخرج مبدع من مواليد محافظة القاهرة حقق نجاحات كبيرة في مونتير أبرز أفلام السينما المصرية، وبعدها أصبح من المخرجين المتميزين في الأعمال الكوميدية وكان آخرها تحضير مسلسل بابا جه في رمضان 2024 من إخراجه، حيث بدأ خلال الأيام الماضية تحضيرات المسلسل الذي يتكون من 15 حلقة، من بطولة الفنان أكرم حسني.

أبرز أعمال خالد مرعي

وكان أبرز الأعمال التي عمل بها كمونتير هي جنة الشياطين، أيام السادات، سهر الليالي، تيتو، بحب السيما، ثم اتجه إلى الإخراج منذ عام 2007 من خلال فيلم تيمور وشفيقة، وواصل منذ الوقت مسيرته في الإخراج، حيث قدم أفلام آسف على الازعاج، عسل أسود، بلبل حيران، كما قدم للدراما التليفزيونية مسلسلات "شربات لوز، نيران صديقة، السبع وصايا".

يشهد موسم رمضان 2024 منافسة قوية بين نجوم الكوميديا والأعمال الكوميدية الجديدة، ويضم الموسم الجديد العديد من المسلسلات الكوميدية للنجوم، خاصة وعلى رأسهن الفنان أكرم حسني بمسلسل "بابا جه".

قصة مسلسل بابا جه

تدور أحداث مسلسل بابا حول كوميديا اجتماعية مصرية، من هشام رجل في الأربعينات من عمره ويجسد دوره الفنان أكرم حسني، ويناقش في المسلسل علاقة الآباء والأبناء وكيفية مواجهة العائلة للأزمات التي تواجهها حيث يعمل أكرم حسني مديرًا في أحد الفنادق ومتزوج من نسرين أمين وتصبح حياتهما مهددة وكيفية تفادي تلك الأزمات التي تعيق علاقة الأبناء بالاباء ويسلط الضوء علي تربية الأولاد تربية سوية في إطار كوميديا هادفة مكونة من 15 حلقة فقط.

بينما تجسد الفنانة نسرين أمين دور زوجة هشام ولديهم ثلاث أبناء حيث ويناقش المسلسل من خلال الأحداث محور مهم وهو كيفية تربية الأبناء بطريقة سلمية لقواعد لها تأثير في التربية السليمة للأطفال، مما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، ويمكن تلخيص قواعد التربية السليمة ضمن عدة مَحاوِر في المسلسل بطريقة لطيفة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.

وينتمي العمل لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة ولم يستقر صناعه على موعد طرحه، سواء النصف الأول أو الثاني من الشهر الكريم.