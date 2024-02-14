مسلسلات رمضان 2024| قبل عرض "بابا جه".. "ميديا هب" تقدم أعمالا جديدة ومختلفة

تعتبر شركة ميديا هب، إحدى شركات الإنتاج المهتمة بتقديم أعمالا جديدة ومختلفة، كما أنها ليست جديدة في مجال الإنتاج بشكل عام لأنها من أكبر الشركات المنتجة للإعلانات في مصر والوطن العربي، وشاركت في حملات إعلانية كبرى.

وحصدت شركة ميديا هب سعدي - جوهر، نصيب الأسد من جوائز مهرجان القاهرة للدراما، حيث حصلت على 9 جوائز عن مجمل أعمالها في عام 2023 الماضي.

ويشهد موسم رمضان 2024 منافسة قوية بين نجوم الكوميديا والأعمال الكوميدية الجديدة، ويضم الموسم الجديد العديد من المسلسلات الكوميدية للنجوم، خاصة وعلى رأسهن الفنان أكرم حسني بمسلسل "بابا جه".

قصة مسلسل بابا جه

تدور أحداث مسلسل بابا حول كوميديا اجتماعية، من هشام رجل في الأربعينات من عمره ويجسد دور الفنان أكرم حسني، ويناقش في المسلسل علاقة الآباء والأبناء وكيفية مواجهة العائلة للأزمات التي حيث يعمل أكرم حسني مديرًا في أحد الفنادق ومتزوج من نسرين أمين وتصبح حياتهما مهددة وكيفية تفادي تلك الأزمات التي تعيق علاقة الأبناء بالاباء ويسلط الضوء علي تربية الأولاد تربية سوية في إطار كوميديا هادفة مكونة من 15 حلقة فقط.

بينما تجسد الفنانة نسرين أمين دور زوجة هشام ولديهم ثلاث أبناء حيث ويناقش المسلسل من خلال الأحداث محور مهم وهو كيفية تربية الأبناء بطريقة سلمية لقواعد تلتي لها تأثير في التربية السليمة للأطفال، ممما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، ويمكن تلخيص قواعد التربية السليمة ضمن عدة مَحاوِر في المسلسل بطريقة لطيفة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.