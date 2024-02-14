أكرم حسني يستعين بعدد من ضيوف الشرف.. تعرف على أبرزهم

يشارك عدد من نجوم الشرف وأبرزهم الفنان كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني ضمن أحداث مسلسل "بابا جه" للنجم أكرم حسني والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

يشهد موسم رمضان 2024 منافسة قوية بين نجوم الكوميديا والأعمال الكوميدية الجديدة، ويضم الموسم الجديد العديد من المسلسلات الكوميدية للنجوم، خاصة وعلى رأسهن الفنان أكرم حسني بمسلسل "بابا جه".

قصة مسلسل بابا جه

تدور أحداث مسلسل بابا حول كوميديا اجتماعية مصرية، من هشام رجل في الأربعينات من عمره ويجسد دور الفنان أكرم حسني، ويناقش في المسلسل علاقة الآباء والأبناء وكيفية مواجهة العائلة للأزمات التي حيث يعمل أكرم حسني مديرًا في أحد الفنادق ومتزوج من نسرين أمين وتصبح حياتهما مهددة وكيفية تفادي تلك الأزمات التي تعيق علاقة الأبناء بالآباء ويسلط الضوء على تربية الأولاد تربية سوية في إطار كوميديا هادفة مكونة من 15 حلقة فقط.

بينما تجسد الفنانة نسرين أمين دور زوجة هشام ولديهم ثلاث أبناء حيث يناقش المسلسل من خلال الأحداث محور مهم وهو كيفية تربية الأبناء بطريقة سلمية لقواعد تلتي لها تأثير في التربية السليمة للأطفال، مما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، ويمكن تلخيص قواعد التربية السليمة ضمن عدة مَحاوِر في المسلسل بطريقة لطيفة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.

ويواصل النجم أكرم حسني تصوير مشاهد مسلسل "بابا جه ” على قدم وساق بقيادة المخرج خالد مرعي ليخوض به منافسة مسلسلات رمضان 2024 المقبل.

وينتمي العمل لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة ولم يستقر صناعه على موعد طرحه، سواء النصف الأول أو الثاني من الشهر الكريم.