الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| "المتحدة" تطرح البوستر الرسمي لـ"فراولة"

نيللي كريم
نيللي كريم

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوستر الرسمي لمسلسل “فراولة” بطولة الفنانة نيللي كريم، المكوّن من 15 حلقة، والمقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2024، والذي ستلعب من خلاله شخصية جديدة ومختلفة عليها، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، تحت قيادة المخرج محمد على.

وظهرت الفنانة نيللي كريم على البوستر الرسمي لمسلسل فراولة الذي من المقرر طرحه ضمن السباق الرمضاني 2024، بشكل مختلف يغلب عليه الطابع الكوميدي، لتدخل عالم الكوميديا للمرة الثانية بعد مسلسل بـ 100 وش.

قصة مسلسل فراولة

ستدور أحداث مسلسل فراولة حوّل فتاة تحمل الاسم ذاته وهي التي تجسدها الفنانة نيللي كريم، حيث ستلعب دور فتاة ارستقراطية لديها علاقة بالتيك توك، وتتحوّل حياتها من الفقر إلى الثراء بسبب علاقتها بالسوشيال ميديا والتي تتحوّل لتكون قارئة تاروت وتوهم الناس عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنها لها علاقة بعلم الطاقة.

فكرة عملها كقارئة فنجان أو تاروت تستطيع أن تكون نقطة تحولها عندما حتي في مبيعات إحدى الشركات العالمية، وتنقلب حياتها رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل فراولة

جدير بالذكر أن أبطال مسلسل فراولة الذي من المقرر طرحه ضمن  دراما رمضان 2024، تلعب بطولته الفنانة نيللي كريم، ويشاركها البطولة كل  من شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

يٌجدر الإشارة إلى أن المنصة الرقمية "WATCH IT" قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مجموعة من البوسترات لمسلسل "فراولة" ولأبطاله، وكان من بينهم الفنانة نيللي كريم بطلة العمل.

عدد حلقات مسلسل فراولة لـ نيللي كريم

من المقرر أن يكون مسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم ضمن قائمة مسلسلات الـ 15 حلقة، ولم يستقر صنّاعه على موعد طرحه حى الآن في النصف الأول أم الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوستر الرسمي لمسلسل “فراولة” مسلسل “فراولة” فراولة الفنانة نيللي كريم نيللي كريم

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