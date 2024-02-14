الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. صدقي صخر موهبة وصلت إلى بطولة مطلقة

صدقي صخر
صدقي صخر

صدقي صخر ممثل موهوب بالمزيكا والتمثيل، بدأ عمله مع أحد نجوم الزمن الكبير وهي الفنانة القديرة لبنى عبدالعزيز خلال مشاركته في برنامج راديو وهو في الخامسة عشر من عمره، وبعدها بدأ في تحقيق نجاحات كبيرة من الموسيقي وآخرها الغناء.

أما عن التمثيل فهو اسم على مسمي وأبرزها المتر لطفي عبد المعبود في مسلسل "صوت وصورة" دخل قلب جمهوره وصدقة لأنه أدي المشهد بإخلاص لدرجة إن الجمهور صدق إنه محامي وليس ممثل يؤدي دوره، وفي رمضان 2024 يشارك مع النجمة نيللي كريم ببطولة مطلقة بمسلسل فراولة بشخصية جديدة ليبهرنا صدقي مرة أخري.

آخر أعمال صدقي صخر

آخر أعمال صدقي صخر كان مسلسل "ريفو"، الذي حقق فيه ردود فعل إيجابية على شخصية "مروان" بعد عرضه على منصة Watch It.. مسلسل Revo بطولة: أمير عيد، صدقي صخر، ركين سعد، حسن أبوالروس، تامر هاشم، مينا النجار، سارة عبدالرحمن، محسن محيي الدين، والمسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

أبطال مسلسل فراولة 


مسلسل "فراولة" بطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

قصة مسلسل فراولة 

 يحكى المسلسل قصة فتاة تدعى فراولة ابنة لحارس عقار في الزمالك وقارئة فنجان محترفة تأخذ رحلتها منعطفا غير متوقع عندما تصبح مندوبة مبيعات في شركة عالمية متخصصة في بيع اكسسوارات تعد بجلب الطاقة الإيجابية، المال، السعادة، واستطاعت فراولة أن تستحوز على الشركة وتصبح المالكة لها وتقودها إلى نجاح كبير ليدها لتصبح خبيرة طاقة شهيرة لديها الملايين من المتابعين ولكن هل هي حقاُ غيرت حياة متابعيها أم هو وهم كبير يعيشوه جميعًا.

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