مسلسلات رمضان 2024.. أعمال كوميدية ناقشت علاقة الأب بالأبناء

سلسلة كبيرة من المسلسلات الاجتماعية الكوميدية التي ناقشت علاقة الأب بالأبناء، ينضم لها مسلسل جديد من بطولة الفنان أكرم حسني بعنوان "بابا جه" رمضان 2024.

وفي السياق، تستعرض “الدستور” في التقرير التالي، أبرز المسلسلات الكوميدية التي جذبت الجمهور خلال الفترة الماضية، وهي:

مسلسل “وبينا ميعاد”

المسلسل اجتماعي يناقش معالجة العديد من المشاكل الاجتماعية التى أصبحت جزءًا من حياتنا اليومية، ودور الأب والأم في تربية الأبناء بطريقة صحيحة خاصة بعد الانفصال أو وفاة الأم أو الأب حتى لا يخرجوا إلى طريق خطأ ولكن بتربية إيجابية سليمة.

مسلسل “أبو العروسة”

مسلسل اجتماعي يشبه الأسرة المصرية البسيطة بكل تفاصيلها ومشاكلها اليومية، بجانب تسليط الأضواء على مشاكل الشباب المنتشرة في تلك الفترة وحلها بطرق صحيحة، بعيدًا عن الخروج عن القيم والتربية والأخلاق.

مسلسل جروب العيلة

مسلسل جروب العيلة مسلسل إجتماعي ظريف ويسلط الضوء على مشاكل الشباب حاليًا، وخاصة مرحلة المراهقة التى يمرون بها.

إيجار قديم

مسلسل إجتماعي يسلط الضوء على حياة سكان العمارة اليومية ومشاكلهم، حول ظروفهم الاجتماعية وعلاقاتهم الإنسانية، إذ كشف المسلسل، فى إطار اجتماعى لايت، عن علاقة الآباء بالأبناء واختلاف الأولويات بين الأجيال.

يشهد موسم رمضان 2024 منافسة قوية بين نجوم الكوميديا والأعمال الكوميدية الجديدة، ويضم الموسم الجديد العديد من المسلسلات الكوميدية للنجوم، خاصة وعلى رأسهن الفنان أكرم حسني بمسلسل "بابا جه".

قصة مسلسل بابا جه

تدور أحداث مسلسل بابا حول كوميديا اجتماعية مصرية، من هشام رجل في الأربعينات من عمره ويجسد دور الفنان أكرم حسني، ويناقش في المسلسل علاقة الآباء والأبناء وكيفية مواجهة العائلة للأزمات التي حيث يعمل أكرم حسني مديرًا في أحد الفنادق ومتزوج من نسرين أمين وتصبح حياتهما مهددة وكيفية تفادي تلك الأزمات التي تعيق علاقة الأبناء بالاباء ويسلط الضوء علي تربية الأولاد تربية سوية في إطار كوميديا هادفة مكونة من 15 حلقة فقط.

مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.

وينتمي العمل لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة ولم يستقر صناعه على موعد طرحه، سواء النصف الأول أو الثاني من الشهر الكريم.