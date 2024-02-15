الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف علي أبرز المسلسلات الكوميدية التي قدمتها نسرين أمين

بابا جه
بابا جه

برعت الفنانة نسرين أمين في تقديم أدوار الكوميديا والتراجيديا، وأدوار الفتاة الشعبية، وكانت بدايتها في فيلم "احكي يا شهر زاد" وبمرور الوقت استطاعت أن تنقل نفسها من وجه غير مألوف لشخص محبوب في كل دور يقدمه.

أبرز أعمال الكوميديا التي قدمتها نسرين أمين

شاركت نسرين أمين في مسلسل "شربات لوز" عام 2012 الذي كان بداية انطلاقها، وفيلم "حملة فريزر" مع النجم شيكو،  فيلم "واحد تاني" مع أحمد حلمي، "أولاد رزق" وفيلم "وقت إضافي" من بطولة خالد الصاوي "بلبوصي وتباهي" مع النجم شيكو، "عائلة زيزو" الذي يجمعها بالفنان أشرف عبدالباقي، فيلم "رهبة"، و"البعض لايذهب للمأذون مرتين"، "عزمي وأشجان"، وغيرها من الأعمال الكوميدية والدرامية.

 

وتشارك نسرين أمين مع النجم أكرم حسني رمضان 2024 في مسلسل "بابا جه" وتجسد دور زوجة "هشام" ولديهم ثلاثة أبناء، حيث يناقش المسلسل من خلال الأحداث محور مهم وهو كيفية تربية الأبناء بطريقة سلمية لقواعد تلتي لها تأثير في التربية السليمة للأطفال، مما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، ويمكن تلخيص قواعد التربية السليمة ضمن عدة مَحاوِر في المسلسل بطريقة كوميدية.

وتدور أحداث مسلسل "بابا جه" حول كوميديا اجتماعية مصرية، ويناقش علاقة الآباء والأبناء وكيفية مواجهة العائلة للأزمات، حيث يعمل أكرم حسني مديرًا في أحد الفنادق ومتزوج من نسرين أمين وتصبح حياتهما مهددة، وكيفية تفادي تلك الأزمات التي تعيق علاقة الأبناء بالأباء ويسلط الضوء علي تربية الأولاد تربية سوية في إطار كوميديا هادفة مكونة من 15 حلقة فقط.


أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.

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