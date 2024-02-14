الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| watch it: "واضح إن كل الناس مستنية بابا جه"

مسلسل بابا جه لأكرم
مسلسل بابا جه لأكرم حسني

نشرت الصفحة الرسمية  للمنصة الرقمية Watch it على صفحة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” التريلر التشويقي لمسلسل “بابا جه” بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنانة نسرين آمين البطولة النسائية.

وكتبت الصفحة الرسمية على التريلر لـ"بابا جه": “واضح إن كل الناس مستنية بابا جه! انتظروا النجم أكرم حسني في مسلسل #بابا_جه على #WATCHIT #رمضانك_عندنا متوفر في جميع أنحاء العالم”.

 وبمجرد طرح البوستر، نشر عدد من أبطال المسلسل عبر حساباتهم الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وفى مقدمتهم أكرم حسني، ونسرين آمين، والطفلة لافينيا نادر التى تظهر بدور ابنة النجم أكرم حسني خلال الأحداث، وتفاعل الجمهور بشكل كبير وحصد البوستر العديد من التعليقات خاصة أن البوستر حمل عنوان "كوميديا من نوع تاني" على منصة واتش إت الرقمية التى يتابعها ملايين المشاهدين،  وجاءت ملامح أبطال العمل تغلب عليها الكوميديا.

 

أكرم حسني ينتهى من تصوير مشاهد بابا جه

وفى سياق متصل، يواصل أكرم حسني، تصوير المشاهد المتبقية من أحداث المسلسل بقيادة المخرج خالد مرعي، الذي يسعى للانتهاء من تصوير جميع الأحداث، ويقوم حاليا بمونتاج ومكساج الحلقات الأولى من العمل لتسليم أكبر قدر من الحلقات قبل حلول الموسم الرمضاني.

أبطال مسلسل بابا جه 

مسلسل بابا جه، ينتمى إلى نوعية الأعمال الكوميدية قصيرة الحلقات، إذ يضم 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، بمشاركة مجموعة من الفنانين منهم سما إبراهيم، نسرين أمين، محمود البزازي، ياسر الطوبجي، محمد اوتاكا، ياسمين رحمي،  وكل من الأطفال لافينيا نادر، سليم مصطفى، جويا أحمد، وحور أحمد، وهو من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، وإنتاج شركة ميديا هب- سعدى جوهر، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج خالد مرعي.

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