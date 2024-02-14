مسلسلات رمضان 2024.. من هو مخرج مسلسل فراولة؟

محمد علي مخرج موهوب، بدأ مسيرته الفنية من خلال العمل كمخرج مساعد في فيلم سارق الفرح عام 1995، قبل أن يقوم بإخراج فيلمه الأول عام 2006 وهو فيلم لعبة حب، توالت بعده أعماله ما بين السينما والتلفزيون، من أبرز أعماله، أهل كايرو، الأولة في الغرام، مريم، لما كنا صغيرين وغيرهم من الأعمال الفنية وأخرها مسلسل فراولة رمضان 2024.

تعود الفنانة نيللي كريم للكوميديا في رمضان 2024 بمسلسل "فراولة" يدور في إطار كوميدي لكنه فكرة مختلفة تماما عن “100 وش”، وستكون كوميديا هادفة تناقش قضية اجتماعية، ويتكون من 15 حلقة فقط، والذي يعتبر خط جديد من الأعمال أثبت نجاحه مع الناس، خاصة أنه يكون سريع الأحداث ويشوق الجمهور باستمرار.



قصة مسلسل فراولة

فراولة فتاة فقيرة والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم يتغير حياتها إلي حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها من الفقر حيث نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في أحدي الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكن نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلي قطار الانفلونسر المشهور علي السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت علي عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام.

أبطال مسلسل فراولة



مسلسل "فراولة" بطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

طرحت منصة “watch it” مجموعة من البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل “فراولة” بطولة الفنانة نيللي كريم، والمقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان 2024، عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.