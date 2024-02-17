السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024 | 10 بوسترات دعائية لأبطال عتبات البهجة أمام يحيى الفخرانى

النجم يحيى الفخراني
النجم يحيى الفخراني

طرحت منصة "WATCH IT" الرقمية، 10 بوسترات دعائية منفردة لأبطال مسلسل "عتبات البهجة" الذى يخوض بطولته النجم الكبير يحيى الفخراني، والمقر ر عرضه خلال خلال أيام، مع انطلاق السباق الدرامي الرمضاني 2024.

 

10 بوسترات منفردة لأبطال "عتبات البهجة" أمام الفخراني

وتضمنت البوسترات الدعائية لمسلسل عتبات البهجة، 10 بوسترات منفردة لأبطال العمل وهم كل من النجم الكبير يحيى الفخراني، والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنانة أسما إبراهيم، والفنانة جومانا مراد، والفنانة هنادي مهنا، والفنان خالد شباط، والفنان الشاب يوسف عثمان، والفنانة بسنت أحمد أبوباشا، والفنان الشاب مصطفى عنبة، وذلك فى إطار الحملة الترويجية للعمل الذي ينتظره شريحة كبيرة من المجتمع نظرًا للشعبية الجارفة التى يتمتع بها "الفخراني".

 

الجمهور ينتظر عودة يحيى الفخراني بـ"عتبات البهجة" 

وبمجرد طرح البوسترات، تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، إذ تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منتظرين بشدة انطلاق حلقات المسلسل، خاصة بعد البرومو التشويقى الذى تم طرحه منذ يومين وحقق نسبة مشاهدة عالية تخطت الـ2 مليون مشاهد.

وطرحت منصة watch it الرقمية برومو مسلسل "عتبات البهجة"، وعلقت: "عتبات البهجة هيكلمنا عن لحظات البهجة والسعادة اللي بنحاول نعيشها كل لحظة".

وجاءت رسالة بهجت الأنصاري "الفخراني" خلال البرومو واضحة للجمهور وهو يقول: "يا مساء البهجة، بالنسبة للناس اللى بتنورنا لأول مرة انا اسمي بهجت الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه عتبات البهجة، بنتكلم عن لحظات البهجة والسعادة اللى بنحاول نعيشها كل لحظة، مرة ننجح ومرات لأ.. لكن لازم نفضل نحاول طول ما احنا عايشين".

 

تفاصيل وأحداث مسلسل عتبات البهجة 

مسلسل "عتبات البهجة" ينتمى إلى نوعية الدراما الاجتماعية التى تحتوى على جزء لايت كوميدي قصيرة الحلقات إذ يضم 15 حلقة، والمسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية بشكل مبسط للجمهور أبرزها علاقة الجد بأحفاده، وعدد من الرسائل الحياتية الإيجابية من خلال برنامج يقدمه بهجت الانصاري الذى يجسده النجم يحيى الفخرانى خلال الأحداث، خاصة أنه يجسد دور يوتيوبر.

 

صناع وأبطال مسلسل "عتبات البهجة" 

"عتبات البهجة" يشارك فى بطولته أمام النجم الكبير يحيى الفخرانى، مجموعة من الفنانين منهم ليلى عزالعرب، هنادي مهنا، جومانا مراد، سيد رجب، نور النبوي، مايان السيد، سما إبراهيم، دنيا ماهر، وجيهان الشماشرجي، مصطفى عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، حازم إيهاب، يوسف عثمان، علاء مرسي، محسن منصور، مراد فكري صادق وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج مجدي أبوعميرة.

مسلسل عتبات البهجة 2024 مسلسلات رمضان 2024 مسلسل عتبات البهجة جميع مسلسلات رمضان 2024 قائمة مسلسلات رمضان 2024 رمضان 2024 مسلسلات عتبات البهجة مسلسلات رمضان المصرية 2024 مسلسلات رمضان 2024 المصرية مسلسلات رمضان 2024 مصر مسلسلات مصرية رمضان 2024 مسلسل عتبات البهجة رمضان 2024

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024| ياسر جلال فى أبورواش من أجل "جودر" (خاص)

دراما رمضان 2024| محمد ثروت ينتهى من الكبير8 ويواصل فراولة وسر إلهى

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقات الجديدة.. وتفاصيل الأحداث

تفاصيل أحداث مسلسل بين السطور ومواعيد عرض الحلقات الجديدة

"الحجار" ينقل تراث موسيقار الأجيال للمعاصرة بأول حفلات "100 سنة غُنا" (صور)

نهاد فتحى تتألق برائعة "آه لو تعرف" فى حفل "100 سنة غنا" بالأوبرا (صور)

دراما رمضان 2024| مايان السيد تكشف كواليس "إمبراطورية ميم" بطريقة كوميدية (فيديو)

"الدستور" يكشف الخلاف الذى منع "الحلو" من عدم المشاركة فى احتفالية 100 سنة غُنا

الأكثر قراءة

أماكن معارض أهلًا رمضان بالمحافظات 2024

زيادة حصيلة النقد الأجنبى.. افتتاح مشروع جديد فى مجال الكيماويات بالسويس

اصطحب معه محتجزين مفرج عنهم.. كواليس لقاء الرئيس الإسرائيلى برئيس وزراء قطر

قائمة مسلسلات رمضان 2024 بعد إطلاق بوسترات المتحدة

تشييع جثمان مريم مجدى ضحية زوجها السويسرى فى الدقهلية

حقيقة انتشار "الجرب والتقمل" بين نازحى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية لليوم 134 على التوالى

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية