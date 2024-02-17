دراما رمضان 2024 | 10 بوسترات دعائية لأبطال عتبات البهجة أمام يحيى الفخرانى

طرحت منصة "WATCH IT" الرقمية، 10 بوسترات دعائية منفردة لأبطال مسلسل "عتبات البهجة" الذى يخوض بطولته النجم الكبير يحيى الفخراني، والمقر ر عرضه خلال خلال أيام، مع انطلاق السباق الدرامي الرمضاني 2024.

10 بوسترات منفردة لأبطال "عتبات البهجة" أمام الفخراني

وتضمنت البوسترات الدعائية لمسلسل عتبات البهجة، 10 بوسترات منفردة لأبطال العمل وهم كل من النجم الكبير يحيى الفخراني، والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنانة أسما إبراهيم، والفنانة جومانا مراد، والفنانة هنادي مهنا، والفنان خالد شباط، والفنان الشاب يوسف عثمان، والفنانة بسنت أحمد أبوباشا، والفنان الشاب مصطفى عنبة، وذلك فى إطار الحملة الترويجية للعمل الذي ينتظره شريحة كبيرة من المجتمع نظرًا للشعبية الجارفة التى يتمتع بها "الفخراني".

الجمهور ينتظر عودة يحيى الفخراني بـ"عتبات البهجة"

وبمجرد طرح البوسترات، تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، إذ تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منتظرين بشدة انطلاق حلقات المسلسل، خاصة بعد البرومو التشويقى الذى تم طرحه منذ يومين وحقق نسبة مشاهدة عالية تخطت الـ2 مليون مشاهد.

وطرحت منصة watch it الرقمية برومو مسلسل "عتبات البهجة"، وعلقت: "عتبات البهجة هيكلمنا عن لحظات البهجة والسعادة اللي بنحاول نعيشها كل لحظة".

وجاءت رسالة بهجت الأنصاري "الفخراني" خلال البرومو واضحة للجمهور وهو يقول: "يا مساء البهجة، بالنسبة للناس اللى بتنورنا لأول مرة انا اسمي بهجت الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه عتبات البهجة، بنتكلم عن لحظات البهجة والسعادة اللى بنحاول نعيشها كل لحظة، مرة ننجح ومرات لأ.. لكن لازم نفضل نحاول طول ما احنا عايشين".

تفاصيل وأحداث مسلسل عتبات البهجة

مسلسل "عتبات البهجة" ينتمى إلى نوعية الدراما الاجتماعية التى تحتوى على جزء لايت كوميدي قصيرة الحلقات إذ يضم 15 حلقة، والمسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية بشكل مبسط للجمهور أبرزها علاقة الجد بأحفاده، وعدد من الرسائل الحياتية الإيجابية من خلال برنامج يقدمه بهجت الانصاري الذى يجسده النجم يحيى الفخرانى خلال الأحداث، خاصة أنه يجسد دور يوتيوبر.

صناع وأبطال مسلسل "عتبات البهجة"

"عتبات البهجة" يشارك فى بطولته أمام النجم الكبير يحيى الفخرانى، مجموعة من الفنانين منهم ليلى عزالعرب، هنادي مهنا، جومانا مراد، سيد رجب، نور النبوي، مايان السيد، سما إبراهيم، دنيا ماهر، وجيهان الشماشرجي، مصطفى عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، حازم إيهاب، يوسف عثمان، علاء مرسي، محسن منصور، مراد فكري صادق وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج مجدي أبوعميرة.