سعر الذهب اليوم الأحد 2024/2/18 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

يشهد سعر الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا بعد ارتفاعات جنونية شهدها خلال شهر يناير الماضي، إلى أن جاء قرار البنك المركزي المصري برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 2% أي 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%.

ونرصد في هذا التقرير آخر تحديث وصل إليه سعر الذهب اليوم الأحد ١٨ فبراير ٢٠٢٤ في مصر بالجنيه المصري والدولار، وكذلك سعر الذهب بالمصنعية لحساب التكلفة قبل الشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

4108.5 جنيه بيع.

4080 جنيه شراء.

سعر الذهب عيار 22

3766.25 جنيه بيع.

3740 جنيه شراء.



سعر الذهب عيار 21

3595 جنيه بيع.

3570 جنيه شراء.



سعر الذهب عيار 18

3081.5 جنيه بيع.

3060 جنيه شراء.



سعر الذهب للبيع والشراء



سعر الذهب عيار 14

2396.75 جنيه بيع.

2380 جنيه شراء.

سعر الذهب عيار 12

2054.25 جنيه بيع.

2040 جنيه شراء.

سعر الذهب عيار 9

1540.75 جنيه بيع.

1530 جنيه شراء.

سعر جنيه ذهب

28760 جنيه بيع.

28560 جنيه شراء.

سعر الذهب بالدولار

سعر أونصة

2014 دولار أمريكي بيع.

2013 دولار أمريكي شراء.

سبيكة ذهب وزن 1 جرام 79.47 دولار أمريكي.

سبيكة ذهب وزن 5 جرام 342.98 دولار أمريكي.

سبيكة ذهب وزن 10 جرام 678.26 دولار أمريكي.

سبيكة ذهب وزن 100 جرام 6734.29 دولار أمريكي.

سعر ذهب بي تي سي BTC

سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

31540 جنيهًا.

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC وزن 31.10 جرام

140080 جنيهًا.

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

15685 جنيهًا.

سعر الذهب بالمصنعية

تتحدد مصنعية الذهب وفق عدة عوامل:

العامل الأول: العيار الذي يتم شراءه فعيار ١٨ أغلى في المصنعية من من عيار ٢١.

العامل الثاني: وفق محل الصاغة نفسه الذي يتم الشراء منه، وتبدأ المصنعية من ٦٠ جنيهًا وحتى ٣٠٠ جنيه.

العامل الثالث: هناك محافظات تقوم بحساب المصنعية بالنسبة المئوية والتي تبدأ من ٦% وقد تصل إلى ١٠% .

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